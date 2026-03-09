Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη βίαιη επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε από τον πρώην πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Χρίστο Χατζηχριστοδούλου, περιγράφει, μέσω γραπτής δήλωσης της δικηγόρους της, η 53χρονη υπάλληλος του Οργανισμού, η οποία διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ αναίσθητη την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο «Γιώργος Γεννηματάς».

Μιλά για «αναίτια σωματική βία»

Περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας της, αναφέρει ότι «φέρει διάστρεμμα αυχενικής μοίρας διαπιστωμένο από αξονική τομογραφία, παρουσιάζει μουδιάσματα στα άνω άκρα και επεισόδια ζάλης ενώ βρίσκεται, όπως είναι λογικό, και σε ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση» και ότι «συστήθηκε από τους θεραπεύοντες εφαρμογή μαλακού κολλάρου και holter ρυθμου 24ωρου γιατί μετά το επεισόδιο εμφάνισε διαπιστωμένη στο καρδιογράφημα παροξυντική ταχυκαρδία και πόνο στο στήθος».

Η δικηγόρος της γραμματέως του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, τονίζει πως «για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, έχει υποβληθεί έγκληση σε βάρος του υπαιτίου και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες θεσμικές και νομικές διαδικασίες».

Και καταλήγει με σαφήνεια, που δεν ρίχνει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις της υπαλλήλου, να πάει μέχρι τέλους την υπόθεση: «Η απόδοση των ευθυνών και η διερεύνηση του περιστατικού σε όλες του τις διαστάσεις θα λάβει χώρα από την ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία έχει προσφύγει η εγκαλούσα παθούσα υπάλληλος, την οποία εμπιστεύεται απόλυτα και προσδοκά στη δικαίωσή της».

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΘΟΥΣΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

Αναφορικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα την Πέμπτη, 05.03.2026, στον χώρο εργασίας της εγκαλούσας παθούσας υπαλλήλου στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΔΥ, στον 3ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Αγράφων αρ. 3–5 στο Μαρούσι Αττικής:

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιακών της καθηκόντων αναφορικά με προγραμματισμένη υπηρεσιακή τηλεδιάσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αργότερα την ίδια ημέρα και σε σχέση με το ζήτημα διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Φυματίωση, η εγκαλούσα παθούσα υπάλληλος λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, δέχθηκε αναίτια έντονη, αρχικά λεκτική επίθεση και αντιρρήσεις από τον κ. Χατζηχριστοδούλου σχετικά με τη διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης. Εν συνεχεία δέχθηκε αναίτια σωματική βία στα πλαίσια του ίδιου περιστατικού, με αποτέλεσμα η εγκαλούσα παθούσα υπάλληλος να διακομιστεί για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας σε νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της, προκειμένου να βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και για την αντιμετώπιση της σωματικής βλάβης που υπέστη. Εκτιμάται δε να λάβει εξιτήριο σήμερα, 09.03.2026.

Η κατάσταση της υγείας της είναι επιβαρυμένη, καθώς φέρει διάστρεμμα αυχενικής μοίρας διαπιστωμένο από αξονική τομογραφία, παρουσιάζει μουδιάσματα στα άνω άκρα και επεισόδια ζάλης ενώ βρίσκεται, όπως είναι λογικό, και σε ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Συστήθηκε από τους θεραπεύοντες εφαρμογή μαλακού κολλάρου και holter ρυθμού 24ωρου, γιατί μετά το επεισόδιο εμφάνισε διαπιστωμένη στο καρδιογράφημα παροξυσμική ταχυκαρδία και πόνο στο στήθος.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, έχει υποβληθεί έγκληση σε βάρος του υπαιτίου και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες θεσμικές και νομικές διαδικασίες.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και σεβασμού των εν εξελίξει διαδικασιών, καθώς η ποινική προδικασία είναι και πρέπει να παραμένει μυστική, δεν είναι δυνατή η παροχή περαιτέρω πληροφοριών, γεγονός που η εγκαλούσα υπάλληλος επιθυμεί να γίνει σεβαστό από κάθε τρίτον.

Η απόδοση των ευθυνών και η διερεύνηση του περιστατικού σε όλες του τις διαστάσεις θα λάβει χώρα από την ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία έχει προσφύγει η εγκαλούσα παθούσα υπάλληλος, την οποία εμπιστεύεται απόλυτα και προσδοκά στη δικαίωσή της.

Με Σεβασμό

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος της Εγκαλούσας Παθούσας Υπαλλήλου του ΕΟΔΥ Ελένη Στυλ. Μαγειροπούλου»

