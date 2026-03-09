Βία στον ΕΟΔΥ: Η γυναίκα υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου μιλάει στο topontiki από το νοσοκομείο – «Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη»

Στη δικαιοσύνη θα δοθεί η επόμενη μάχη της 53χρονης Κ.Λ. γραμματέως του συμβουλίου διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εναντίον του τέως ισχυρού άνδρα του ΕΟΔΥ και απερχόμενου προέδρου Χρίστου Χατζηχριστοδούλου.

Το topontiki.gr συνάντησε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας την 53χρονη μητέρα δυο παιδιών που δέχτηκε – σύμφωνα με την καταγγελία της και όχι μόνο – την άγρια επίθεση από τον κ. Χατζηχριστοδούλου, στην Α’ Ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται για πέμπτη ημέρα.

Όπως μας είπε, έχει ήδη κλείσει ραντεβού με ιατροδικαστή για να την εξετάσει και περίμενε την αστυνομία για να τη συνοδέψει. Είναι αποφασισμένη να προσφύγει στην δικαιοσύνη, «στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και κάνει καλά τη δουλειά της».

Με τον ορό στο χέρι και σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, μόλις της συστηθήκαμε και τη ρωτήσαμε εάν θα ήθελε να μας μιλήσει για την πρωτοφανή επίθεση που δέχτηκε μέσα στον εργασιακό της χώρο, τα μάτια της βούρκωσαν. Αν και δεν ήταν σε θέση να μας πει πολλά, μας παρέπεμψε στη δικηγόρο της.

Με δάκρυα στα μάτια και με σπασμένη φωνή μας είπε ότι έχει κάνει μήνυση και από εδώ και στο εξής αναλαμβάνει η δικαιοσύνη.

«Ίσως να μην πάρω εξιτήριο ούτε σήμερα. Είμαι στο νοσοκομείο από την περασμένη Πέμπτη, που έγινε η επίθεση εναντίον μου. Έχω χτυπήσει στον αυχένα, υποφέρω από ζαλάδες και πονάω», μας είπε. Δίπλα της δυο βαλίτσες που αποδεικνύουν την πολυήμερη νοσηλεία της στο θεραπευτήριο.

Όταν τη ρωτήσαμε εάν είχε επικοινωνήσει μαζί της ο απερχόμενος πρόεδρος ή κάποιος από τον ΕΟΔΥ για να την ρωτήσει πως είναι και να της συμπαρασταθεί η απάντηση ήταν, «όχι, μόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος Πάνος Ευσταθίου έχει ενδιαφερθεί».

Εάν σκεφτεί κανείς μάλιστα, ότι χθες ήταν και η γιορτή της γυναίκας και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έκανε δηλώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και τη βία εναντίον τους, και δεν βρέθηκε ούτε ένας εκπρόσωπος να τοποθετηθεί για αυτή την πρωτοφανή επίθεση Προέδρου Δημοσίου Οργανισμού σε εργαζόμενη μητέρα δυο παιδιών, – ενώ η ίδια το έχει καταγγείλει στην αστυνομία από τις 5 Μαρτίου – τότε σίγουρα κάτι δεν κάνουμε σωστά!

Τι λέει στο topontiki η δικηγόρος της

Η δικηγόρος του θύματος, Ελένη Μαγειροπούλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί της μας είπε ότι μέσα στην ημέρα θα βγει μια δήλωση για τον Τύπο.

«Θα απευθύνουμε μια γραπτή δήλωση αργότερα. Η αστυνομία και οι αρχές θα κάνουν τη δουλειά τους και θα βρουν ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα και θα αποφανθούν. Είμαστε σε φάση της προανάκρισης και όπως γνωρίζετε αυτή η φάση είναι μυστική, γι’ αυτό και δεν μπορώ να αποκαλύψω στοιχεία αναφορικά με το πως έγινε η επίθεση. Άλλωστε είμαστε κατά της δημοσιότητας γιατί θεωρώ ότι δεν βοηθάει. Θα απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη. Αυτό που γνωρίζω έως τώρα είναι ότι η ίδια θα το πάει μέχρι τέλους. Αυτή είναι η πρόθεσή της», ξεκαθάρισε.

Σημειώνεται ότι παρά το «σεισμό» που έχει προκαλέσει το πρωτοφανές περιστατικό βίας στον ΕΟΔΥ, ο απερχόμενος πρόεδρος του δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Στην τελευταία επικοινωνία που είχε το topontiki.gr το περασμένο Σάββατο 7 Μαρτίου είχε διαψεύσει το περιστατικό και μάλιστα μας είχε απείλησε με μηνύσεις.

Και το μεσημέρι της Δευτέρας απέστειλε εξώδικο, το οποίο προφανώς και θα απαντηθεί.

Δεν μπορούσε να παραμείνει στον ΕΟΔΥ, λέει ο Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε το τρομακτικό περιστατικό, δηλώνοντας το πρωί της Δευτέρας στο Action24 ότι «έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία».

Η κατάθεση του γιου της 53χρονης

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο γιος της υπαλλήλου κατέθεσε στην αστυνομία την περασμένη εβδομάδα αμέσως μετά το περιστατικό. Περιέγραψε το συμβάν, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή την οργή του κ. Χατζηχριστοδούλου για τον λόγο που αποφασίστηκε συνάντηση για θέμα που αφορά την αντιμετώπιση της φυματίωσης.

Στην κατάθεσή του αναφέρει πως η μητέρα του έτρεμε από τις φωνές του καθώς ακουγόταν σε έξαλλη κατάσταση. Λίγο μετά το επεισόδιο, ο Χατζηχριστοδούλου, κατά την καταγγελία, έσπρωξε την υπάλληλο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον ώμο και τον αυχένα. Αφού υπάλληλοι που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να την βοηθήσουν να ηρεμήσει από το σοκ. Η γυναίκα άρχισε να έχει τάση για εμετό και ενώ την μετέφεραν στην τουαλέτα, αυτή λιποθύμησε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς’».

