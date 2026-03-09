search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 12:55
ΕΛΛΑΔΑ

09.03.2026 12:36

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη: Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου, είμαι ολομόναχος

Eκκληση για βοήθεια, με ανάρτησή του στο facebook, έκανε ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργος.

Ο 66χρονος γιος του Θεοδωράκη, το μικρότερο από τα δύο παιδιά του, έγραψε πως βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, χωρίς έναν δικό του άνθρωπο στο πλευρό του.

Συγκεκριένα, σήμερα το πρωί έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook πως βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση και πως αισθάνεται ότι δεν έχει από πουθενά να πιαστεί.

Οι αναρτήσεις του Γιώργου Θεοδωράκη στα social media

Εγραψε χαρακτηριστικά: «Βρίσκομαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα παρακαλούσα να βρεθεί κάποιος να έρθει να με βρει να μου συμπαρασταθεί. Είμαι ολομόναχος δεν έχω από πουθενά να πιαστώ. Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου. Ευχαριστώ».

Μερικές ώρες αργότερα, έσβησε την ανάρτηση και έκανε μία καινούρια, κατά την οποία ευχαρίστησε όλους όσοι έστω και από μακριά του συμπαραστάθηκαν και τον στήριξαν σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή για εκείνον.

