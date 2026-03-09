Πολυμελής οικογένεια αγριογούρουνων… βόλταρε στους Θρακομακεδόνες (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια οικογένεια αγριογούρουνων… βόλταρε στους Θρακομακεδόνες, με τους γονείς και τα (πολλά) μικρά τους να τραβούν τα βλέμματα των περιοίκων.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται τα δύο μεγάλα αγριογούρουνα να περπατάνε, έχοντας ανάμεσά τους πάνω από δέκα μικρά.
Τα ζώα περιδιαβαίνουν αμέριμνα και δεν φαίνεται να ενοχλούνται από τα βλέμματα, ενώ περπατούν πάνω στο πεζοδρόμιο και μοιάζουν να ψάχνουν τροφή.
Κάποια στιγμή, αντιλαμβάνονται την παρουσία… κάμερας, όμως δεν πτοούνται. Κοντοστέκονται για ελάχιστα δευτερόλεπτα και μετά συνεχίζουν αμέριμνα τη βόλτα τους….
