Σοκ στη Λαμία: 45χρονος κρεμάστηκε σε στάβλο, τον βρήκε η γυναίκα του

Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 45χρονος άνδρας σε συνοικία της Λαμίας, το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο 45χρονος βρισκόταν νωρίτερα μαζί με τη σύζυγό του σε στάβλο, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες. Όταν ολοκλήρωσαν τις δουλειές τους και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν από το σημείο, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει κάτι και επέστρεψε μόνος του στον στάβλο.

Όταν η σύζυγός του διαπίστωσε ότι αργούσε, επέστρεψε και εκείνη στον στάβλο για να δει τι συμβαίνει. Τότε τον εντόπισε κρεμασμένο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Τις φωνές της άκουσαν αστυνομικοί που επέβαιναν σε περιπολικό και πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, ήταν ήδη αργά για τον 45χρονο.

Το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση και διερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν τον άνδρα στην πράξη του.

