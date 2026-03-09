search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 08:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 08:17

Σοκ στη Λαμία: 45χρονος κρεμάστηκε σε στάβλο, τον βρήκε η γυναίκα του

09.03.2026 08:17
stavlos_shutterstock
shutterstock

Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 45χρονος άνδρας σε συνοικία της Λαμίας, το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο 45χρονος βρισκόταν νωρίτερα μαζί με τη σύζυγό του σε στάβλο, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες. Όταν ολοκλήρωσαν τις δουλειές τους και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν από το σημείο, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει κάτι και επέστρεψε μόνος του στον στάβλο.

Όταν η σύζυγός του διαπίστωσε ότι αργούσε, επέστρεψε και εκείνη στον στάβλο για να δει τι συμβαίνει. Τότε τον εντόπισε κρεμασμένο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Τις φωνές της άκουσαν αστυνομικοί που επέβαιναν σε περιπολικό και πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, ήταν ήδη αργά για τον 45χρονο.

Το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση και διερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν τον άνδρα στην πράξη του.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση για τα ελαφρυντικά των 42 καταδικασθέντων

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο: Ένας 50χρονος σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

Καιρός: Με άνοιξη μπαίνει και το τελευταίο δεκαήμερο του 2ου θερμότερου χειμώνα!


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agriogourouna_video
ΕΛΛΑΔΑ

Πολυμελής οικογένεια αγριογούρουνων… βόλταρε στους Θρακομακεδόνες (video)

lebanon smoke
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η HRW κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποίησε πυρομαχικά λευκού φωσφόρου εναντίον κατοικημένων περιοχών

mitsotakis_androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί το Μαξίμου παρακολουθεί με… μικροσκόπιο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Το σενάριο της συνεργασίας 

maria-solomou-new
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: «Μου στοίχισε πάρα πολύ η δεκαετία 30 με 40 ψυχολογικά»

troxaio new
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ – Εκτινάχθηκε ο μοτοσικλετιστής και έπεσε πάνω στο παρμπρίζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

verykios_dimos
MEDIA

Βερύκιος για Καρυστιανού: Εθεάθη να περνάει την πόρτα του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα (Video)

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 08:51
agriogourouna_video
ΕΛΛΑΔΑ

Πολυμελής οικογένεια αγριογούρουνων… βόλταρε στους Θρακομακεδόνες (video)

lebanon smoke
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η HRW κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποίησε πυρομαχικά λευκού φωσφόρου εναντίον κατοικημένων περιοχών

mitsotakis_androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί το Μαξίμου παρακολουθεί με… μικροσκόπιο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Το σενάριο της συνεργασίας 

1 / 3