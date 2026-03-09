Καιρός: Με άνοιξη μπαίνει και το τελευταίο δεκαήμερο του 2ου θερμότερου χειμώνα!

Ο φετινός Μάρτιος συνεχίζει να μας χαρίζει ανοιξιάτικες εικόνες, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία του πρώτου του δεκαημέρου. Βρισκόμαστε επίσημα στην εποχή που διαδέχεται τον δεύτερο θερμότερο χειμώνα στην ιστορία των καταγραφών, και το σκηνικό του καιρού παραμένει “μπερδεμένο” αλλά ευχάριστο.

Για σήμερα Δευτέρα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Η εβδομάδα ξεκινά με κάποιες τοπικές βροχές και ψιχάλες, κυρίως στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά λόγω ομίχλης.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, πνέοντας στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις και στα δυτικά από ανατολικές έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, πλησιάζοντας πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 14-16 βαθμούς στα βόρεια και τους 17-19 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην Άρτα και τη Ρόδο να αγγίξει ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η ψύχρα θα είναι αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, παρά τις ευχάριστες θερμοκρασίες της ημέρας.

Στην Αττική, ο καιρός παραμένει ανοιξιάτικος, αν και θα υπάρχουν πιο πυκνές νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Οι βοριάδες θα είναι ιδιαίτερα αισθητοί, φτάνοντας τα 4-6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει τους 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι συννεφιασμένο μέχρι το μεσημέρι, με τους ανέμους να πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 5-6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να σταματά στους 14 βαθμούς.

Η εβδομάδα θα κυλήσει με παρόμοιες ανοιξιάτικες συνθήκες, με μεγαλύτερα ανοίγματα του καιρού και μόνο κάποιες τοπικές νεφώσεις. Ωστόσο, η στασιμότητα αυτή φαίνεται πως έχει ημερομηνία λήξης. Από την επόμενη εβδομάδα, ο δρόμος ανοίγει για βροχοφόρα συστήματα, με τις προγνώσεις να δείχνουν μια πιθανή κακοκαιρία μετά τις 15 Μαρτίου, που ίσως φέρει τις απαραίτητες βροχές που λείπουν από τον φετινό Μάρτιο.

Να έχετε μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα…και αδράξτε την ευκαιρία όσο ο καιρός είναι καλός γιατί… Μάρτης είναι αυτός! Ποτέ δεν ξέρεις αν θα γίνει γδάρτης!

