Συμμορία είχε γίνει ο τρόμος των ντελιβεράδων: Όριζαν σημείο παράδοσης αραιοκατοικημένες περιοχές και τους λήστευαν 

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε μέλη συμμορία που είχε γίνει ο τρόμος των διανομέων.

Η δράση της επικεντρωνόταν στις περιοχές της Αγίας Βαρβάρας, του Κορυδαλλού και του Κερατσινίου. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 17, 21, 22, 26, 42 και 54 ετών. Έκαναν παραγγελίες σε πλατφόρμες με ψεύτικα στοιχεία και όριζαν ως σημείο παράδοσης αραιοκατοικημένες περιοχές.

Μόλις οι διανομείς έφταναν τους απειλούσαν με πιστόλι, αιχμηρά αντικείμενα, πτυσσόμενες ράβδους, πιστόλι και τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα καθώς και το κουτί παραγγελίας.

Μάλιστα οι δράστες, προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση των θυμάτων τους, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετούσαν τα μαχαίρια στο λαιμό τους ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις τραυμάτισαν τους διανομείς με γκλοπ και μαχαίρι.

Στις οικίες τους και την κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

χειροβομβίδα,

ξίφος,

2 γκλοπ,

23 κινητά τηλέφωνα,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

τρίφτης κάνναβης,

4 μαχαίρια,

2 μάσκες,

το χρηματικό ποσό των 520 ευρώ και

ρουχισμός που χρησιμοποίησαν κατά τις αξιόποινες πράξεις.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες κατά συρροή, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, εμπρησμό κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι προέβαλλαν σθεναρή αντίδραση κατά την ακινητοποίησή τους.

