Η ΕΥΠ στέλνει στελέχη να παρακολουθούν κινήσεις στις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα – Το σχέδιο «Σκορπιός της ερήμου» (video)

Με τις επιθέσεις από και προς το Ιράν να συνεχίζονται, οι αμερικανικές βάσεις στη Μεσόγειο αποτελούν πρώτο στόχο της Τεχεράνης.

Βάσεις υπάρχουν και στην Ελλάδα που ωστόσο δεν έχουν κινδυνέψει προς το παρόν, όμως η σύλληψη του Γεωργιανού κατασκόπου έχει σημάνει συναγερμό στη χώρα.

Το ότι φωτογράφιζε την αμερικανική βάση στη Σούδα και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, έφερε και την ενεργοποίηση της ΕΥΠ, η οποία σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ έχει θέσει σε ισχύ το σχέδιο «Σκορπιός της ερήμου».

Μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις απειλές κατά αμερικανικών βάσεων, η ΕΥΠ θα έχει στελέχη της σε κάθε βάση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, να παρατηρούν τυχόν ύποπτες ενέργειες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καναλιού, στελέχη που θα παριστάνουν είτε τα… ερωτευμένα ζευγάρια σε διακοπές, είτε σερβιτόρους σε καταστήματα, ή μέλη συνεδρίων, θα βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές προκειμένου να έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά, αποτρέποντας επικίνδυνες καταστάσεις.

Είναι ένα σχέδιο που λειτουργεί το τελευταίο διάστημα, στο οποίο έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία, σε περίοδο 8 μηνών.

Μάτια… παντού

Τώρα λόγω και του πολέμου στο Ιράν και των αντιποίνων από την Τεχεράνη, ο κίνδυνος επίθεσης ή δολιοφθοράς είναι ακόμη πιο επικίνδυνος και γι αυτό έχουν ακόμη πιο στενή παρακολούθηση στα σημεία ενδιαφέροντος.

Κυρίως, η ναυτική βάση στον κόλπο της Σούδας και η βάση της Αλεξανδρούπολης, τα δύο πιο σημαντικά στρατηγεία των ΗΠΑ στη Μεσόγειο, είναι αυτά που είναι υπό αυστηρή παρακολούθηση.

Δεν μένουν όμως μόνο εκεί αφού πλέον παρακολουθούν και κρατήσεις από άτομα που φτάνουν στη περιοχή και μένουν σε ξενοδοχεία, airbnb και άλλα καταλύματα και προέρχονται κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής, ή πρόκειται για μεμονωμένους ταξιδιώτες με διαβατήρια διαφορετικά από τη χώρα καταγωγής τους.

Δύο από τις συλλήψεις που έχουν γίνει εξάλλου, ήταν πρόσωπα από το Αζερμπαϊτζάν που ταξίδεψαν στην Ελλάδα και βρέθηκαν στη Σούδα, έχοντας πολωνικό διαβατήριο.

Στην περίπτωσή τους η σύλληψη ήταν εύκολη καθώς έγινε αμέσως αντιληπτό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά καθώς έκαναν ερωτήσεις για τον εντοπισμό καταλυμάτων σε σημεία με θέα στον κόλπο…

Εκτός από τις δύο βάσεις, υπό παρακολούθηση είναι και η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα και το Στεφανοβίκειο μεταξύ άλλων.

