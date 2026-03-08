search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 18:04
ΕΛΛΑΔΑ

08.03.2026 16:07

Ημέρα της Γυναίκας: Μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα – «Πενθούμε τις νεκρές μας, αλλά δεν σωπαίνουμε»

08.03.2026 16:07
Με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε η κινητοποίηση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας -γνωστή και Παγκόσμια Ημέρα των Αγώνων των Γυναικών- στην Αθήνα.

Οι προσυγκεντρώσεις έγιναν στη Σταδίου η οποία «πλημμύρισε» από διαδηλώτριες και διαδηλωτές. Σε μια δυνατή στιγμή, μια ομάδα γυναικών από την Παλαιστίνη χόρεψε παραδοσιακούς χορούς, ξεσηκώνοντας το πλήθος που βρισκόταν στο σημείο, στέλνοντας το δικό της μήνυμα «κατά της έμφυλης βίας και των γενοκτονιών».

Στο επίκεντρο οι εργάτριες στη «Βιολάντα»

Τόσο στα κείμενα των συλλογικοτήτων όσο και στις ομιλίες από τα μεγάφωνα, κυρίαρχη ήταν η αναφορά στις πέντε εργάτριες της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν το περιστατικό ως «εργοδοτικό έγκλημα» και «καπιταλιστική γυναικοκτονία», τονίζοντας πως η ασφάλεια των εργατριών θυσιάστηκε στον βωμό του κέρδους.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη για δικαιοσύνη και ασφάλεια μέσω της διεκδίκησης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, ίσων αμοιβών και προστασίας από την έμφυλη βία, η οποία αριθμεί 19 γυναικοκτονίες τον τελευταίο χρόνο.

Άλλες συλλογικότητες και σωματεία έθεσαν το ζήτημα της κατάστασης του κοινωνικού κράτους, εστιάζοντας στη διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας, την υποχρηματοδότηση της Υγείας και τις αναφερόμενες δυσκολίες πρόσβασης στη διακοπή κύησης σε 46 δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Το πλαίσιο των διεκδικήσεων συμπληρώθηκε από το αίτημα για διεθνή αλληλεγγύη και αντίσταση στα πολεμικά σχέδια, με έμφαση στη στήριξη των γυναικών που αντέχουν σε Παλαιστίνη, Συρία, Αφγανιστάν και Ιράν. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με πορεία προς το Σύνταγμα, υπενθυμίζοντας πως η ισότητα δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται μέσα από συλλογικούς αγώνες.

1 / 3