ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 16:09
ΕΛΛΑΔΑ

08.03.2026 15:19

Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο ηθοποιό

08.03.2026 15:19
Η είδηση του θανάτου του Χρήστου Βαλαβανίδη σκόρπισε θλίψη στον κόσμο του θεάματος, καθώς ο 82χρονος ηθοποιός και ποιητής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν συγγενείς και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την προσεχή Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Την είδηση για την αποτέφρωση κοινοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Δημοσιεύω αυτή τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορωνοϊού, τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κραλλη έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας».

Αραγτσί: Το Ιράν επιδιώκει οριστικό τερματισμό του πολέμου, όχι εκεχειρία

Ημέρα της Γυναίκας: Μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα – «Πενθούμε τις νεκρές μας, αλλά δεν σωπαίνουμε»

ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο

ΣΥΡIZA για Μέση Ανατολή: «Ο Μητσοτάκης δεν τολμά να καταδικάσει έναν παράνομο πόλεμο»

Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί «γιόρτασαν» την Ημέρα της Γυναίκας βανδαλίζοντας γλυπτό στο κέντρο της πολης

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

Μέση Ανατολή: Απόκοσμες εικόνες στην Τεχεράνη - Αγωνία για την ανακοίνωση του διαδόχου του Χαμενεΐ, όλες οι εξελίξεις

