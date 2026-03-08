search
08.03.2026 13:37

Τέμπη – Μάρθα Καραλή για την κόρη της Αναστασία: «Σήμερα το κορίτσι μου θα γινότανε 23» – «Υπεύθυνος ο Κώστας Καραμανλής που δεν πρόλαβε ούτε τα 20 της»

Μία σπαρακτική ανάρτηση έκανε η μητέρα της 19χρονης Αναστασίας που πέθανε στην τραγωδία των Τεμπών, Μάρθα Καραλή, στο Facebook, με αφορμή την σημερινή ημερομηνία των γενεθλίων της.

«Σήμερα το κορίτσι μου θα γινότανε 23…

Δεν θέλω να της αφιερώσω κάποιο τραγούδι, δεν θέλω να γράψω πώς θα ήταν, τι θα κάναμε…

Θέλω μόνο να πω στον Kostas Karamanlis πως είσαι υπεύθυνος που το κορίτσι μου δεν πρόλαβε να γίνει 20 , 21 , 22 και σήμερα δεν θα σβήσει τα 23 κεράκια της…

Είσαι υπεύθυνος γιατί , ενώ γνώριζες την κατάσταση του σιδηροδρόμου , συνέχιζες και άφηνες τα τρένα να κινούνται χωρίς κανένα σύστημα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να χάσουμε τα παιδιά μας από το πιο σίγουρο ΜΜΜ (αυτό νομίζαμε!).

Τρία χρόνια μετά , δεν φέρεις καμία ευθύνη, προστατευόμενος από τον μανδύα του βουλευτή και έχοντας πάντα τους υποστηρικτές σου να σε χειροκροτούν. Γιορτάζεις σίγουρα πάντα τα γενέθλιά σου σε κάποιο πάρτι πριβέ (αυτά που κάνετε!).

Έχε όμως ΠΑΝΤΑ στο νου σου ότι τα δάκρυα των μανάδων δεν στεγνώνουν… Μαζεύονται… Γίνονται ποτάμι… Και κάποια μέρα θα σε πνίξουν…»

