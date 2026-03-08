Ημιμαραθώνιος της Αθήνας 2026: Η Αναστασία Μαρινάκου νικήτρια για 3η σερί χρονιά – Πρώτος και ο Παναγιώτης Μπιτάδος (Video)

Επαγγελματίες και ερασιτέχνες δρομείς συμμετείχαν την Κυριακή (8/3) στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.

Aναφορικά με τους επαγγελματίες αθλητές ο Παναγιώτης Μπιτάδος ήταν ο μεγάλος νικητής στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση και γράφοντας ιστορία με νέο ρεκόρ διαδρομής. Ο τριαθλητής έκανε χρόνο 104:41.

Στις γυναίκες η Αναστασία Μαρινάκου ανέβηκε για τρίτη σερί φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε με χρόνο 1:14:27.

