Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Διαγωνιζόμενος έτρεξε με μωρό, άλλος μαζί με τον σκύλο του

Στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας πραγματοποιείται σήμερα ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να βρίσκονται σε ισχύ από νωρίς το πρωί.

Συγκεκριμένα, από τις 7:00 έως τις 14:00 έχουν τεθεί σε εφαρμογή προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς δρόμους της πρωτεύουσας, προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η μεγάλη αθλητική διοργάνωση.

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στις 8:00 το πρωί από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους αγώνες δρόμου στη χώρα, προσελκύοντας κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων αλλά και θεατών που στηρίζουν τους δρομείς κατά μήκος της διαδρομής.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει, εκτός από τον βασικό αγώνα, και παράλληλες δράσεις με έντονο κοινωνικό και οικογενειακό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, στις 11:45 θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας «Family Run», καθώς και η συμμετοχή αθλητών των Special Olympics, στέλνοντας μήνυμα συμμετοχής και ισότητας στον αθλητισμό. Στη συνέχεια, στις 12:15 θα διεξαχθεί και ο αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων, στον οποίο αναμένεται επίσης μεγάλη συμμετοχή.

Ξεχώρισαν όμορφα στιγμιότυπα

Κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα, στον οποίο συμμετείχαν πολλές οικογένειες και μικροί δρομείς, καταγράφηκαν ιδιαίτερα όμορφα και συγκινητικά στιγμιότυπα.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε ένας διαγωνιζόμενος που έτρεξε έχοντας στην αγκαλιά του το μωρό του, προκαλώντας χαμόγελα και θερμά χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους θεατές.

Παράλληλα, ένας ακόμη διαγωνιζόμενος επέλεξε να συμμετάσχει στον αγώνα τρέχοντας μαζί με το σκυλάκι του, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ευχάριστη εικόνα που τράβηξε την προσοχή όσων παρακολουθούσαν τη διοργάνωση.

Η διοργάνωση συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή δρομέων και θεατών στο κέντρο της Αθήνας, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των αγώνων.

Διαβάστε επίσης:

Βία στον ΕΟΔΥ: Παραμένει στο νοσοκομείο η 53χρονη γραμματέας με πρόβλημα στον αυχένα, αναζητούν τον Χατζηχριστοδούλου

8 Μάρτη Ημέρα της Γυναίκας: Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα – Σε έναν κόσμο πολέμου και εργασιακής εκμετάλλευσης η θέση της γυναίκας χειροτερεύει

Επαναπατρίστηκαν άλλοι 538 Έλληνες από τη Μέση Ανατολή – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ