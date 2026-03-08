Βία στον ΕΟΔΥ: Παραμένει στο νοσοκομείο η 53χρονη γραμματέας με πρόβλημα στον αυχένα, αναζητούν τον Χατζηχριστοδούλου

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΕΟΔΥ μετά την πρωτοφανή επίθεση του απερχόμενου προέδρου Χρίστου Χατζηχριστοδούλου στην 53χρονη γραμματέα του Δ.Σ. του Οργανισμού την περασμένη Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές που μίλησαν στο topontiki.gr η 53χρονη μητέρα δύο παιδιών που δέχτηκε επίθεση από τον κ. Χατζηχριστοδούλου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική με χτυπήματα στο κεφάλι και κυρίως στον αυχένα.

«Η ασθενής είναι σε καλύτερη κατάσταση ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Έχει χτυπήματα στο κεφάλι και έχει έντονες ζαλάδες εξαιτίας ενός τραύματος στον αυχένα» είπαν ιατρικές πηγές από το νοσοκομείο στο topontiki.gr.

Σημειώνεται ότι η γραμματέας μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε, έχασε τις αισθήσεις της και λιποθύμησε. Από τις περιγραφές μαρτύρων, το συμβάν έγινε στον 3ο όροφο των γραφείων του ΕΟΔΥ μετά από μία συνεδρίαση του διοικητικών παραγόντων και αφού κατέστη σαφές ότι σημαντικές αρμοδιότητες, που είχε μέχρι πρότινος ο κ. Χατζηχριστοδούλου άλλαζαν χέρια, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Οργανισμός είναι πολύ πίσω στην απορροφητικότητα κονδυλίων. Ο εκνευρισμός του ήταν έκδηλος και η συμπεριφορά του ανεξέλεγκτη, αναφέρουν.

Μετά το βίαιο χτύπημα που δέχθηκε η γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, κρίθηκε αναγκαίο και επιβεβλημένο να μεταφερθεί – όπως και έγινε – με το ΕΚΑΒ στο θεραπευτήριο «Γ. Γεννηματάς» όπου υπεβλήθη σε όλες τις ακτινοδιαγνωστικές (αξονική) και εργαστηριακές εξετάσεις καθώς είχε χτυπήματα στο κεφάλι. Οι γιατροί όταν είδαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, έκριναν ότι έπρεπε να γίνει εισαγωγή στην Ορθοπαιδική κλινική.

Εξιτήριο ως την Τρίτη, αν δεν υπάρξουν επιπλοκές

Όπως είπαν έγκυρες νοσοκομειακές πηγές παραμένει για τέταρτη ημέρα νοσηλευόμενη και ανάλογα με τις εξετάσεις δεν αποκλείεται να πάρει εξιτήριο αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου ή την Τρίτη 10 του μηνός με την προϋπόθεση ότι δεν εμφανίσει κάποια επιπλοκή.

Σημειώνεται ότι το θύμα έχει καταγγείλει την επίθεση στην αστυνομία και ήδη έχει υποβάλλει μήνυση κατά του Κύπριου κ. Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γραμματέας, η οποία βίωσε και ένα απίστευτο σοκ, έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να μην την πλησιάζει ο καταγγελόμενος.

Όπως είπαν έγκυρες πηγές στο topontiki.gr «δεν αποκλείεται ο κ. Χατζηχριστοδούλου να έχει φύγει από τη χώρα».

Ήδη το θέμα από χθες το βράδυ που έχει δει τα φώτα της δημοσιότητας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Το υπουργείο υγείας εξακολουθεί να μην παίρνει θέση, γεγονός που αυξάνει τα ερωτήματα και φουντώνει τις «φήμες».

Ωστόσο τα στόματα έχουν αρχίσει σιγά σιγά και ανοίγουν, μετά τη γενναία απόφαση της 53χρονης να απευθυνθεί στην αστυνομία και να μη φοβηθεί να δημοσιοποιήσει την κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην πρόεδρο του ΕΟΔΥ.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι σήμερα είναι η γιορτή της γυναίκας και τέτοια πρωτοφανή και απαράδεκτα περιστατικά, θα πρέπει να καταγγέλλονται και οι υπαίτιοι να λογοδοτούν στη δικαιοσύνη όσο ψηλά και εάν βρίσκονται.

Ήδη για την αυταρχική συμπεριφορά του, σύμφωνα πάντα με έγκυρες πληροφορίες, έχουν υπάρξει διαμαρτυρίες στο παρελθόν και από εργαζόμενους στη Λάρισα όταν ο καθηγητής επιδημιολογίας ήταν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας.

Παγωμένο παραμένει το κλίμα και στους εργαζόμενους του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με το σωματείο των εργαζομένων αναμένεται μέσα στην ημέρα να βγει δελτίο τύπου, με το οποίο θα καταδικάζουν το γεγονός.

Διαβάστε επίσης:

8 Μάρτη Ημέρα της Γυναίκας: Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα – Σε έναν κόσμο πολέμου και εργασιακής εκμετάλλευσης η θέση της γυναίκας χειροτερεύει

Επαναπατρίστηκαν άλλοι 538 Έλληνες από τη Μέση Ανατολή – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Απρίλιος: Γιατί προσφέρεται για πρόωρες σχεδόν καλοκαιρινές διακοπές – Ένας… Οκτώβριος από την ανάποδη, έστω λιγότερο ζεστός

