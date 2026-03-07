search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 20:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 18:22

Χάος στον ΕΟΔΥ: Καταγγέλθηκε ο πρόεδρος Χατζηχριστοδούλου ότι ξυλοκόπησε γυναίκα υπάλληλο – Γιατί παραιτήθηκε το συμβούλιο    

07.03.2026 18:22
xatzixristodoulou new

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο νοσηλεύεται η γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, μετά από επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε από τον πρόεδρο του πρόεδρο του Οργανισμού, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου.

Το περιστατικό έγινε στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΔΥ γύρω στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης και η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παραμένει ακόμα υπό νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 53χρονη υπάλληλος (με δύο παιδιά) φέρεται να απωθήθηκε βίαια και να ξυλοκοπήθηκε από τον πρόεδρο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να έχει πρόβλημα στον αυχένα και το κεφάλι, ενώ είχε και λιποθυμικό επεισόδιο. Εξ αυτού του λόγου υποβλήθηκε και υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η παραμονή της κατά τα πρώτα 24ωρα. Η έρευνα θα δείξει τι έγινε ακριβώς, ενώ πλέον επιλαμβάνεται και η ιατροδικαστική υπηρεσία.

Την ίδια μέρα και αφού η γραμματέας περιέγραψε στους αστυνομικούς τι συνέβη, και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του κ. Χατζηχριστοδούλου. Μετά από αυτό κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος του.

Το τρομακτικό περιστατικό προκάλεσε τεράστια κρίση στον ΕΟΔΥ.

Δεκτές οι παραιτήσεις από το υπουργείο Υγείας

Αίφνης (το Σάββατο) έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε σύσσωμο το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΟΔΥ, του οποίου επικεφαλής είναι ο κ. Χατζηχριστοδούλου, με τις παραιτήσεις έγιναν δεκτές από το Υπουργείο Υγείας.

Κατά κάποιες πηγές που θέλησαν να αποσυνδέσουν τα δύο γεγονότα, η ρήξη ανάμεσα στο επιστημονικό συμβούλιο και την πολιτική ηγεσία, οφείλεται στην απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να τοποθετήσει τον Πάνο Ευσταθίου ως προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο.

Κατά άλλους όμως ήταν επιβεβλημένη έτσι κι αλλιώς η απομάκρυνση του κ. Χατζηχριστοδούλου, καθώς δεν νοείται επικεφαλής οργανισμού να βρίσκεται στο μάτι ενός τέτοιου κυκλώνα, με δεδομένο ότι πλέον τα πράγματα οδηγούνται στη δικαιοσύνη.

Εκ των υστέρων και αφού το επεισόδιο έλαβε τεράστιες και οδυνηρές διαστάσεις, φαίνεται ότι κάποιοι «θυμήθηκαν» διαφωνίες με το νόμο για τη δημιουργία… δύο οργάνων διοίκησης στον ΕΟΔΥ, κάτι που έχει προκαλέσει, λένε, προβλήματα για το μοίρασμα αρμοδιοτήτων.

Πολλοί μιλούν για κίνηση αντιπερισπασμού από τον κ. Χατζηχριστοδούλου, προκειμένου να προκαλέσει ένα μεγαλύτερο θέμα από αυτό που δημιουργήθηκε και είναι σε βάρος του και να μετατοπίσει το ενδιαφέρον σε άλλο πεδίο.

Για την ιστορία τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου που παραιτήθηκαν είναι:

Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Πηρουνάκη Μαρία, Τακτικό μέλος

Παπαθεοδώρου Χρήστος, Τακτικό μέλος

Παρασκευής Δημήτριος, Τακτικό μέλος

Παπαευαγγέλου Βασιλική, Τακτικό μέλος

Ροηλίδης Εμμανουήλ, Τακτικό μέλος

Νένα Ευαγγελία, Αναπληρωματικό μέλος

Βασιλογιαννακόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

Μιχαηλάκης Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

Σκούρα Λεμονιά, Αναπληρωματικό μέλος

Συμβουλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωματικό μέλος

Κοντοβουνήσιος Χρήστος, Αναπληρωματικό μέλος

Οι παραιτήσεις έγιναν αποδεκτές από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Αναχώρησε από το Ντουμπάι η πρώτη πτήση επαναπατρισμού με περισσότερους από 400 Έλληνες

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Λειψυδρία: Ανέβηκε η στάθμη στη λίμνη του Μόρνου – Καλά νέα για τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν την Αττική (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aek-ael
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ, εκρήξεις σε Ντουμπάι, Μπαχρέιν και Άμπου Ντάμπι – Live οι εξελίξεις

us-b1-lancer
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν

tsipras_ithaki_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Στην Κοζάνη για την παρουσίαση της «Ιθάκης», μετά τα μηνύματα από Θεσσαλονίκη (Live)

londino
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Βίαιες συγκρούσεις υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος έξω από τζαμί (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 20:29
aek-ael
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ, εκρήξεις σε Ντουμπάι, Μπαχρέιν και Άμπου Ντάμπι – Live οι εξελίξεις

us-b1-lancer
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν

1 / 3