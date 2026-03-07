Χάος στον ΕΟΔΥ: Καταγγέλθηκε ο πρόεδρος Χατζηχριστοδούλου ότι ξυλοκόπησε γυναίκα υπάλληλο – Γιατί παραιτήθηκε το συμβούλιο    

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο νοσηλεύεται η γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, μετά από επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε από τον πρόεδρο του πρόεδρο του Οργανισμού, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου.

Το περιστατικό έγινε στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΔΥ γύρω στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης και η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παραμένει ακόμα υπό νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 53χρονη υπάλληλος (με δύο παιδιά) φέρεται να απωθήθηκε βίαια και να ξυλοκοπήθηκε από τον πρόεδρο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να έχει πρόβλημα στον αυχένα και το κεφάλι, ενώ είχε και λιποθυμικό επεισόδιο. Εξ αυτού του λόγου υποβλήθηκε και υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η παραμονή της κατά τα πρώτα 24ωρα. Η έρευνα θα δείξει τι έγινε ακριβώς, ενώ πλέον επιλαμβάνεται και η ιατροδικαστική υπηρεσία.

Την ίδια μέρα και αφού η γραμματέας περιέγραψε στους αστυνομικούς τι συνέβη, και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του κ. Χατζηχριστοδούλου. Μετά από αυτό κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος του.

Το τρομακτικό περιστατικό προκάλεσε τεράστια κρίση στον ΕΟΔΥ.

Δεκτές οι παραιτήσεις από το υπουργείο Υγείας

Αίφνης (το Σάββατο) έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε σύσσωμο το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΟΔΥ, του οποίου επικεφαλής είναι ο κ. Χατζηχριστοδούλου, με τις παραιτήσεις έγιναν δεκτές από το Υπουργείο Υγείας.

Κατά κάποιες πηγές που θέλησαν να αποσυνδέσουν τα δύο γεγονότα, η ρήξη ανάμεσα στο επιστημονικό συμβούλιο και την πολιτική ηγεσία, οφείλεται στην απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να τοποθετήσει τον Πάνο Ευσταθίου ως προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο.

Κατά άλλους όμως ήταν επιβεβλημένη έτσι κι αλλιώς η απομάκρυνση του κ. Χατζηχριστοδούλου, καθώς δεν νοείται επικεφαλής οργανισμού να βρίσκεται στο μάτι ενός τέτοιου κυκλώνα, με δεδομένο ότι πλέον τα πράγματα οδηγούνται στη δικαιοσύνη.

Εκ των υστέρων και αφού το επεισόδιο έλαβε τεράστιες και οδυνηρές διαστάσεις, φαίνεται ότι κάποιοι «θυμήθηκαν» διαφωνίες με το νόμο για τη δημιουργία… δύο οργάνων διοίκησης στον ΕΟΔΥ, κάτι που έχει προκαλέσει, λένε, προβλήματα για το μοίρασμα αρμοδιοτήτων.

Πολλοί μιλούν για κίνηση αντιπερισπασμού από τον κ. Χατζηχριστοδούλου, προκειμένου να προκαλέσει ένα μεγαλύτερο θέμα από αυτό που δημιουργήθηκε και είναι σε βάρος του και να μετατοπίσει το ενδιαφέρον σε άλλο πεδίο.

Για την ιστορία τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου που παραιτήθηκαν είναι:

Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Πηρουνάκη Μαρία, Τακτικό μέλος

Παπαθεοδώρου Χρήστος, Τακτικό μέλος

Παρασκευής Δημήτριος, Τακτικό μέλος

Παπαευαγγέλου Βασιλική, Τακτικό μέλος

Ροηλίδης Εμμανουήλ, Τακτικό μέλος

Νένα Ευαγγελία, Αναπληρωματικό μέλος

Βασιλογιαννακόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

Μιχαηλάκης Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

Σκούρα Λεμονιά, Αναπληρωματικό μέλος

Συμβουλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωματικό μέλος

Κοντοβουνήσιος Χρήστος, Αναπληρωματικό μέλος

Οι παραιτήσεις έγιναν αποδεκτές από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Αναχώρησε από το Ντουμπάι η πρώτη πτήση επαναπατρισμού με περισσότερους από 400 Έλληνες

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Λειψυδρία: Ανέβηκε η στάθμη στη λίμνη του Μόρνου – Καλά νέα για τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν την Αττική (Video)

