Αναχώρησε από το Ντουμπάι η πρώτη πτήση επαναπατρισμού με περισσότερους από 400 Έλληνες

Λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, απογειώθηκε από το Ντουμπάι η πτήση επαναπατρισμού που μεταφέρει περισσότερους από 400 Έλληνες.

Πρόκειται για την charter πτήση EK2553, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια η ώρα αναχώρησης μετατέθηκε για τις 12:30, ωστόσο τελικά η πτήση καθυστέρησε για αρκετές ώρες πριν πραγματοποιηθεί η απογείωση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» μετά τις 22:30 το βράδυ, ώρα Ελλάδας.

Δεύτερη πτήση με Έλληνες επιβάτες

Παράλληλα, προγραμματίζεται και δεύτερη αναχώρηση από το Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, στις 18:45 ώρα Ελλάδας αναμένεται να απογειωθεί πτήση της Emirates, στην οποία θα επιβαίνουν επίσης Έλληνες που επιστρέφουν στη χώρα.

Οι δύο πτήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών, ενώ οι αναχωρήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι πραγματοποιούνται κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σημειώθηκε περιστατικό ασφαλείας στην περιοχή του αεροδρομίου. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το συμβάν προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας και είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι πτήσεις για αρκετή ώρα.

