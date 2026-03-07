search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 20:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 18:13

Αναχώρησε από το Ντουμπάι η πρώτη πτήση επαναπατρισμού με περισσότερους από 400 Έλληνες

07.03.2026 18:13
el venizelow 88- new

Λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, απογειώθηκε από το Ντουμπάι η πτήση επαναπατρισμού που μεταφέρει περισσότερους από 400 Έλληνες.

Πρόκειται για την charter πτήση EK2553, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια η ώρα αναχώρησης μετατέθηκε για τις 12:30, ωστόσο τελικά η πτήση καθυστέρησε για αρκετές ώρες πριν πραγματοποιηθεί η απογείωση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» μετά τις 22:30 το βράδυ, ώρα Ελλάδας.

Δεύτερη πτήση με Έλληνες επιβάτες

Παράλληλα, προγραμματίζεται και δεύτερη αναχώρηση από το Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, στις 18:45 ώρα Ελλάδας αναμένεται να απογειωθεί πτήση της Emirates, στην οποία θα επιβαίνουν επίσης Έλληνες που επιστρέφουν στη χώρα.

Οι δύο πτήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών, ενώ οι αναχωρήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι πραγματοποιούνται κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σημειώθηκε περιστατικό ασφαλείας στην περιοχή του αεροδρομίου. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το συμβάν προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας και είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι πτήσεις για αρκετή ώρα.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Λειψυδρία: Ανέβηκε η στάθμη στη λίμνη του Μόρνου – Καλά νέα για τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν την Αττική (Video)

Πτολεμαΐδα: Συνελήφθη 54χρονος για επίθεση με μαχαίρι σε 49χρονο – Τον τραυμάτισε σε μηρό, θώρακα και αυτί


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aek-ael
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ, εκρήξεις σε Ντουμπάι, Μπαχρέιν και Άμπου Ντάμπι – Live οι εξελίξεις

us-b1-lancer
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν

tsipras_ithaki_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Στην Κοζάνη για την παρουσίαση της «Ιθάκης», μετά τα μηνύματα από Θεσσαλονίκη (Live)

londino
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Βίαιες συγκρούσεις υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος έξω από τζαμί (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 20:29
aek-ael
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ, εκρήξεις σε Ντουμπάι, Μπαχρέιν και Άμπου Ντάμπι – Live οι εξελίξεις

us-b1-lancer
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν

1 / 3