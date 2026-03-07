Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Σε «ρινγκ» επιχείρησε να μετατρέψει τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, η Άγκυρα στέλνοντας πολεμικό πλοίο να παρενοχλήσει σκάφος πόντισης οπτικών ινών.

Οι Τούρκοι κάλεσαν μέσω ασυρμάτου το πλήρωμα του πλοίου να σταματήσει τις εργασίες, αμφισβητώντας στην πράξη την ελληνική δικαιοδοσία στην περιοχή της NAVTEX.

Το επεισόδιο έληξε χωρίς επιτυχία για την τουρκική πλευρά, καθώς η άμεση επέμβαση ελληνικής φρεγάτας ακύρωσε την προσπάθεια εκφοβισμού. Το πλοίο της εταιρείας αγνόησε τις τουρκικές προειδοποιήσεις και ολοκληρώνει τις εργασίες του υπό την προστασία του Πολεμικού Ναυτικού.

Διαβάστε επίσης:

Λειψυδρία: Ανέβηκε η στάθμη στη λίμνη του Μόρνου – Καλά νέα για τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν την Αττική (Video)

Πτολεμαΐδα: Συνελήφθη 54χρονος για επίθεση με μαχαίρι σε 49χρονο – Τον τραυμάτισε σε μηρό, θώρακα και αυτί

Αίγινα: Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και ανέβαζε τα «κατορθώματά» του στα social media