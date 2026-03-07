search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 18:10
ΕΛΛΑΔΑ

07.03.2026 17:59

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

07.03.2026 17:59
kalodio

Σε «ρινγκ» επιχείρησε να μετατρέψει τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, η Άγκυρα στέλνοντας πολεμικό πλοίο να παρενοχλήσει σκάφος πόντισης οπτικών ινών.

Οι Τούρκοι κάλεσαν μέσω ασυρμάτου το πλήρωμα του πλοίου να σταματήσει τις εργασίες, αμφισβητώντας στην πράξη την ελληνική δικαιοδοσία στην περιοχή της NAVTEX.

Το επεισόδιο έληξε χωρίς επιτυχία για την τουρκική πλευρά, καθώς η άμεση επέμβαση ελληνικής φρεγάτας ακύρωσε την προσπάθεια εκφοβισμού. Το πλοίο της εταιρείας αγνόησε τις τουρκικές προειδοποιήσεις και ολοκληρώνει τις εργασίες του υπό την προστασία του Πολεμικού Ναυτικού.

