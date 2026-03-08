Καραστάθης για τα 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: «Η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν ισχυρούς σεισμούς» – Ζημιές σε σπίτια (Video)

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε, στις 5.32 το πρωί της Κυριακής, στη Θεσπρωτία, πιάνοντας τους ανθρώπους στον ύπνο.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλη Καραστάθη, ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή δυτικά των Ιωαννίνων, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την πόλη.

Από εκείνη τη στιγμή ακολούθησαν μετασεισμοί, με ισχυρότερο έναν μεγέθους 4,7 Ρίχτερ.

«Φαίνεται αρκετά πλούσια, αλλά για να έχουμε όμως μια σαφή εικόνα της εξέλιξης αυτής, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα τυπικά μιας-δύο ημερών. Το διάστημα αυτό απαιτείται, ώστε να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μετασεισμών για να πραγματοποιηθεί στατιστική αξιολόγηση. Αν και η περιοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα υψηλής σεισμικότητας, είχε στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς».

»Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους από τον σημερινό. Η σεισμική ακολουθία του 2016 με μέγιστο μέγεθος 5.3 ήταν επίσης σε κοντινή απόσταση, ελαφρώς βορειότερα, αλλά με διαφορετικούς μηχανισμούς γένεσης. Σημαντικότεροι σεισμοί, με μεγαλύτερα μεγέθη που έφθαναν μέχρι και σε εκτιμώμενο μέγεθος 6.3, σημειώθηκαν τον 19ο αιώνα στην περιοχή», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και συμπληρώνει ότι ωστόσο «είναι παρακινδυνευμένο να συσχετίσουμε τόσο παλαιούς σεισμούς, οι οποίοι δεν έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια, με την τωρινή σεισμική διέγερση».

Τα χαρακτηριστικά της περιοχής

Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που σημειώθηκε η δόνηση όπως επισημαίνει αυτά είναι ότι: «α) είναι κοντά σε σημαντικό αστικό κέντρο και β) ότι υπάρχουν αρκετές παλαιές κατασκευές που δεν έχουν δοκιμαστεί από ισχυρό σεισμό», πρόσθεσε.

«Πάντα όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τέλος, πάντα όταν υπάρχει σεισμική ακολουθία σε εξέλιξη θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προφύλαξης», υπογραμμίζει ο κ. Καραστάθης.

Το μικρό εστιακό βάθος και το «καλό σημάδι»

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας τόνισε το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού και αναφέρθηκε σε διαδοχικές δονήσεις 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τις οποίες χαρακτήρισε «καλό σημάδι» μέχρι να αποσαφηνιστεί αν η δόνηση των 5,4 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός ή όχι.

«Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν», τόνισε ο κ. Λέκκας.

Η περιοχή έχει ιστορικό, πρόσθεσε και επισήμανε ότι σεισμοί τέτοιου μεγέθους δεν προειδοποιούν.

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων.

«Πεταχτήκαμε από το κρεβάτια, ήταν έντονο το βουητό, φοβηθήκαμε πάρα πολύ», δήλωσεκάτοικος του χωριού Γραμμένο.

Αυτοψία στο Πολύδροσο

Αυτοψία στο Πολύδροσο πραγματοποίησε ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης, μετά τις ζημιές που προκάλεσαν ο ισχυρός σεισμός και οι μετασεισμοί που ακολούθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το thespro.gr, ο δήμαρχος επισκέφθηκε κατοικίες του χωριού που υπέστησαν ζημιές, προκειμένου να διαμορφώσει άμεση εικόνα για την κατάσταση και την έκταση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, στο Πολύδροσο έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον δύο σπίτια, ενώ μικρότερες ρωγμές έχουν εμφανιστεί και σε άλλα δύο. Οι φθορές αφορούν κυρίως έντονες ρηγματώσεις σε τοίχους, αποκολλήσεις επιχρισμάτων και ζημιές στο εσωτερικό κατοικιών.

