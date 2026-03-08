search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 09:45
ΕΛΛΑΔΑ

08.03.2026 07:19

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους – Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

08.03.2026 07:19
Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 5.32 το πρωί της Κυριακής στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 9,7 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Ο σεισμός έβγαλε κατοίκους των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας στους δρόμους. Kάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός και ένα φορτηγό «χορεύει» στον ρυθμό των Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη, προκλήθηκαν πτώσεις μικρών βράχων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα. Επιπλέον, κάποιες περιοχές στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Το μικρό εστιακό βάθος και το «καλό σημάδι»

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας τόνισε το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού και αναφέρθηκε σε διαδοχικές δονήσεις 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τις οποίες χαρακτήρισε «καλό σημάδι» μέχρι να αποσαφηνιστεί αν η δόνηση των 5,4 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός ή όχι.

«Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν», τόνισε ο κ. Λέκκας.

Η περιοχή έχει ιστορικό, πρόσθεσε και επισήμανε ότι σεισμοί τέτοιου μεγέθους δεν προειδοποιούν.

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων.

«Πεταχτήκαμε από το κρεβάτια, ήταν έντονο το βουητό, φοβηθήκαμε πάρα πολύ», δήλωσεκάτοικος του χωριού Γραμμένο.

