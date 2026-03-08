Βία στον ΕΟΔΥ: «Αυταρχικός ο απερχόμενος πρόεδρος» – «Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα» λένε από το υπουργείο Υγείας

«Παγωμένη» είναι η ατμόσφαιρα στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μετά τις πληροφορίες αναφορικά με πρωτοφανή επίθεση του απερχόμενου πρόεδρου του Οργανισμού Χρήστου Χατζηχριστοδούλου στην 53χρονη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, που νοσηλεύεται με τραύματα στον αυχένα και το κεφάλι, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», από την περασμένη Πέμπτη 5 Μαρτίου. Τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά ενώ τάση σιωπής τηρεί έως τώρα το υπουργείο Υγείας.

«Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα» μας είπαν, έγκυρες πηγές από το υπουργείο Υγείας, χωρίς να μπουν σε λεπτομέρειες. Ωστόσο δεν διέψευσαν το πρωτοφανές γεγονός της επίθεσης στην γραμματέα του Δ.Σ, που έχει αναστατώσει τους εργαζόμενους, έχει προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στο εσωτερικό του Οργανισμού, -μετά και τη σύσσωμη παραίτηση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για άλλους λόγους ίσως- και φυσικά έχει φέρει σε τεράστια αμηχανία την ηγεσία του υπουργείου Υγείας – η οποία ίσως παίρνει το χρόνο της για να δει πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη ομολογουμένως δύσκολη υπόθεση.

Από κύκλους του ΕΟΔΥ αργά το βράδυ μάθαμε τελικά ότι «ο απερχόμενος πρόεδρος είχε μια αυταρχική συμπεριφορά» που πολλές φορές προκαλούσε άγχος στους εργαζόμενους: «Ήταν απότομος πολλές φορές με τους εργαζόμενους και φώναζε», είπαν στο topontiki.gr έγκυρες πηγές από τον Οργανισμό, χωρίς ωστόσο να έχουν τη διάθεσή να πουν κάτι περισσότερο για το συγκεκριμένο συμβάν, σε αυτή τη φάση.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό της επίθεσης της 53χρονης υπαλλήλου έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΔΥ την περασμένη Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, περίπου στις 12 το μεσημέρι. Η γυναίκα μάλιστα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έως και το Σάββατο παρέμενε νοσηλευόμενη στο θεραπευτήριο «Γ. Γεννηματάς», καθώς είχε χτυπήσει στον αυχένα και το κεφάλι.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ιατρικών εξετάσεων που υποβλήθηκε, η εργαζόμενη κάλεσε την Άμεση Δράση και αφού περιέγραψε στους αστυνομικούς τι είχε συμβεί κατέθεσε μήνυση σε βάρος του κ. Χατζηχριστοδούλου. Μετά από αυτό κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος του.

Αξίζει να τονισθεί ότι το topontiki.gr επικοινώνησε με τον κ. Χατζηχριστοδούλου για να φιλοξενήσει και τη δική του εκδοχή για το πώς έγινε το περιστατικό. Ωστόσο ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση, διέψευσε το ρεπορτάζ της επίθεσης που είχε δημοσιεύσει χθες το απόγευμα το topontiki.gr (και άλλα sites) και απείλησε με μηνύσεις.

