ΠΑΣΟΚ: Ερωτήματα για την παραίτηση του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, κουβέντα για την καταγγελία βιαιοπραγίας

Βιάστηκε μάλλον να βγάλει την ανακοίνωση, για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Ιωάννης Τσίμαρης, σχετικά με την υπόθεση του ΕΟΔΥ.

Βιάστηκε υπό την έννοια ότι έσπευσε να «τσιμπήσει» στην κίνηση, που έκανε ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του οργανισμού Χατζηχριστοδούλου, να παραιτηθεί ο ίδιος και όλα τα μέλη του οργάνου.

Διότι η μία είδηση της χθεσινής ημέρας είναι η παραίτηση αυτή καθαυτή. Για την οποία η αντιπολίτευση και οποιοσδήποτε βέβαια, έχει το δικαίωμα να κάνει κριτική. Όντως δεν είναι σύνηθες να παραιτείται ένα ολόκληρο συμβούλιο, το οποίος μάλιστα είχε διοριστεί από την κυβέρνηση.

Σε αυτό το κομμάτι ο Τσίμαρης μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιλέγει και να ζητά απαντήσεις, αλίμονο.

Αλλά δεν διάβασε και τα άλλα ρεπορτάζ ο Τσίμαρης. Αυτά που λένε για την καταγγελία περί βιαιοπραγίας που άσκησε ο Χατζηχριστοδούλου σε βάρος γυναίκας υπαλλήλου, η οποία νοσηλεύεται από την Πέμπτη στο γενικό κρατικό Γιώργος Γεννηματάς.

Μπορεί να θεώρησε ο τομεάρχης υγείας του ΠΑΣΟΚ «μικρής σημασίας» ένα τέτοιο συμβάν – ποιος ξέρει! Να σκέφτηκε ότι δεν είναι αρμοδιότητά του – ας το αναλάβουν άλλοι από κόμμα, να είπε. Να προτίμησε την εξέλιξη της ιστορίας αυτής και έτσι να επέλεξε να μην ασχοληθεί. Είναι κι αυτό μία άποψη.

Και θα φανεί εάν έπραξε σωστά ή κακώς έκανε τον διαχωρισμό.

Για την ιστορία ο τομεάρχης υγείας του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η παραίτηση σύσσωμου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό, πρωτοφανές γεγονός και αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση εντός του μεγαλύτερου οργανισμού δημόσιας υγείας της χώρας.

Παράλληλα, δείχνει περίτρανα την πλήρη αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί τα μείζονα θέματα δημόσιας υγείας».

Και αφού παραθέτει ερωτήματα για το πώς «οδηγηθήκαμε σε αυτές τις παραιτήσεις», «ποιες παρεμβάσεις και από ποιους υπονόμευσαν την λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου», αλλά και «για ποιο λόγο το Υπουργείο Υγείας επέλεξε ένα σχήμα διοίκησης που, όπως φαίνεται, προκάλεσε τόσο σοβαρές δυσλειτουργίες», ζητά την «άμεση σύγκληση ειδικής συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ώστε να δοθούν πλήρεις εξηγήσεις και να συζητηθούν σε βάθος τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει».

