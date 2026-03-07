Κρήτη: Χειροπέδες σε 38χρονο για απαγωγή, revenge porn και ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της 20χρονης πρώην φίλης του

Μια νέα υπόθεση βίας και εκβιασμού συγκλονίζει την Κρήτη, όπου μια 20χρονη κοπέλα έπεσε θύμα του 38χρονου πρώην συντρόφου της, που είναι από τη Βουλγαρία. Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της νεαρής για αρπαγή, revenge porn και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης κατάφερε να πείσει την 20χρονη να τον συναντήσει στο Ηράκλειο. Μόλις εκεί, παρά τη θέλησή της, την επιβίβασε στο όχημά του και τη μετέφερε στον Πλατανιά Χανίων.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, όταν η κοπέλα ζήτησε να επιστρέψει στην οικογένειά της, ο 38χρονος την απείλησε ότι θα δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες της. Παράλληλα, στο παρελθόν φέρεται να την είχε χτυπήσει.

Η 20χρονη κατάφερε να επικοινωνήσει κρυφά με τη μητέρα της, η οποία κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στο Α.Τ. Φαιστού. Στη συνέχεια, η πληροφορία μεταβιβάστηκε στο Α.Τ. Πλατανιά, και οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι αρχές εντόπισαν το σπίτι όπου βρίσκονταν ο 38χρονος και η νεαρή γυναίκα. Ο δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «την αγαπάει και δεν θέλει να χωρίσουν», ωστόσο δεν απέφυγε τη σύλληψη.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Ηράκλειο και το Σάββατο, 7/3, παρουσιάστηκε ενώπιον της δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες. Παράλληλα, κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο για να εξεταστεί.

Η 20χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Χανίων, όπου επιβεβαίωσε τα όσα βίωσε.

