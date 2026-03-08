Επέστρεψαν στην Αθήνα 400 Έλληνες που βρίσκονταν στο Ντουμπάι – Συγκίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Πτήση που μετέφερε περίπου 400 Έλληνες από το Ντουμπάι προσγειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, 7/3, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Οι επιβάτες είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή μετά την κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα.

Η άφιξη συνοδεύτηκε από έντονα συναισθήματα, καθώς συγγενείς υποδέχτηκαν τους δικούς τους με αγκαλιές και ανακούφιση. Η αγωνία των προηγούμενων ημερών έδωσε τη θέση της στη χαρά, αφού όλοι επέστρεψαν υγιείς.

Η πτήση είχε προηγουμένως καθυστερήσει αρκετές ώρες, με αναχώρηση στις τέσσερις το μεσημέρι αντί για το πρωί, ώστε να διασφαλιστούν στοιχειώδεις συνθήκες ασφάλειας. Οι επιβάτες περιέγραψαν ότι η κατάσταση κατά τη διάρκεια της διαδρομής ήταν σχετικά ήρεμη, παρά τον συναγερμό και τις στιγμές αβεβαιότητας που σημειώθηκαν στο Ντουμπάι. Κάποιοι ανέφεραν ότι, γενικά, επικρατούσε ασφάλεια και ηρεμία, ενώ άλλοι τόνισαν ότι το γεγονός πως ακούγονταν εκρήξεις τους δημιούργησε στιγμές ανασφάλειας.

Συγγενείς των επιβατών που περίμεναν στο αεροδρόμιο περιέγραψαν τη συγκίνηση και την ανησυχία που ένιωθαν πριν την άφιξη της πτήσης. Τόνισαν ότι η ψυχολογική φόρτιση ήταν μεγάλη, δεδομένων των συνθηκών και της καθυστέρησης της αναχώρησης.

