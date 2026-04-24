Εξώδικο «γροθιά» από τους γονείς του μικρού Παναγιώτη κατά του Δημάρχου Ηλιούπολης: «Εργαλειοποίησε το παιδί μας για πολιτικό όφελος»

Σε μετωπική σύγκρουση με τον Δήμαρχο Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλο προχωρούν οι γονείς του μικρού Παναγιώτη, Μαγδαληνή Μπακαλίδη και Νικόλαος Παπαδόπουλος, αποστέλλοντας χθες 23 Απριλίου, εξώδικο-φωτιά με βαριές καταγγελίες και σαφείς αιχμές για πολιτική εκμετάλλευση του παιδιού τους.

Στο πολυσέλιδο έγγραφο, οι δύο γονείς στρέφονται κατά του δημάρχου, κατηγορώντας τον ότι μέσω δημόσιων τοποθετήσεων και αναρτήσεων προχώρησε σε συστηματική «εργαλειοποίηση» του παιδιού τους για δικό του πολιτικό και επικοινωνιακό όφελος.

Η υπόθεση ξεκινά, όπως περιγράφεται στο εξώδικο, το 2023, όταν η οικογένεια πληροφορήθηκε από ιατρούς για ειδική εγχειρητική μέθοδο που εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το κόστος ήταν απαγορευτικό, γεγονός που οδήγησε τους γονείς να προχωρήσουν σε δημόσια καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων, με τη συμβολή της οργάνωσης Πράξη Αγάπης, η οποία -όπως τονίζεται- κινητοποίησε πανελλαδικά πολίτες και συγκέντρωσε το ποσό των 88.656,97 ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο, απευθύνθηκαν και στην τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης, με την αρχική συνεργασία με τον Δήμο να χαρακτηρίζεται «αγαστή». Ωστόσο, μετά την εκλογή του κ. Ψυρρόπουλου, όπως αναφέρουν, η στάση του άλλαξε και το ενδιαφέρον του για το παιδί «δεν ήταν γνήσιο».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εμφάνιση του δημάρχου στις 31 Μαρτίου 2024, σε εκπομπή όπου -σύμφωνα με το εξώδικο- παρουσίασε «ψευδώς» τον εαυτό του ως «προστάτη» του παιδιού και απέδωσε στον Δήμο τη συγκέντρωση 90.000 ευρώ μέσω αποκριάτικου καρναβαλιού. Οι γονείς κάνουν λόγο για πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι μια ιδιωτική φιλανθρωπική προσπάθεια παρουσιάστηκε ως «πολιτικό επίτευγμα».

Όπως επισημαίνουν, η στάση αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογία του παιδιού, το οποίο «λόγω της εύθραυστης ψυχολογίας του» ένιωσε «άθυρμα στα πολιτικά παιχνίδια προσωπικής προβολής», με αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασής του.

Στο εξώδικο περιγράφεται και η περίοδος μετά την επιτυχημένη επέμβαση στις ΗΠΑ και την επιστροφή της οικογένειας στην Ηλιούπολη, όπου -όπως καταγγέλλεται- επικράτησε «απόλυτη σιωπή» από την πλευρά του δημάρχου. «Δεν πήρατε ούτε ένα τηλέφωνο», αναφέρουν χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρον που εξαντλήθηκε όταν «η ιστορία του παιδιού έπαψε να “πουλάει”».

Η σύγκρουση κλιμακώνεται περαιτέρω με αφορμή τις συνθήκες στο Ειδικό Σχολείο της περιοχής, όπου φοιτά ο μικρός Παναγιώτης. Οι γονείς περιγράφουν σοβαρά κτηριακά προβλήματα και καταγγέλλουν αδράνεια της δημοτικής αρχής, παρά τις προειδοποιήσεις της διεύθυνσης του σχολείου και της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.». Σύμφωνα με το εξώδικο, έως τον Σεπτέμβριο του 2025 δεν είχε γίνει «το παραμικρό», με αποτέλεσμα 19 νέα παιδιά να στοιβάζονται σε ακατάλληλες αίθουσες, ενώ χώροι θεραπείας μετατράπηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», στο οποίο -όπως υποστηρίζουν- ο Δήμος δεν φρόντισε να εντάξει το σχολείο, παρά τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τις σχετικές επισημάνσεις από αρμόδιους φορείς.

Σε ένα από τα πιο αιχμηρά σημεία του εξωδίκου, οι γονείς σημειώνουν ότι, ενώ ο δήμαρχος σε τηλεοπτικές εμφανίσεις μιλούσε για «αλληλεγγύη», στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30ης Σεπτεμβρίου 2025 δήλωνε ότι δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη για προκάτ αίθουσες, με αποτέλεσμα –όπως αναφέρουν– ο γιος τους να αισθάνεται «εντελώς παραγνωρισμένος από την αδιαφορία σας».

Η υπόθεση παίρνει νέα διάσταση όταν, όπως περιγράφεται, ο μικρός Παναγιώτης απευθύνθηκε με επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας παρέμβαση. Σύμφωνα με το εξώδικο, ο Πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε και δεσμεύτηκε για ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», γεγονός που -κατά τους γονείς- ο δήμαρχος επιχείρησε στη συνέχεια να αξιοποιήσει επικοινωνιακά, εμφανιζόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου για φωτογραφίες.

Στο εξώδικο οι γονείς τονίζουν ότι «κατόπιν όλων αυτών, είναι εμφανές πως μέσω των αναρτήσεών Σας και των δηλώσεών Σας έχετε “εργαλειοποιήσει” πλήρως τον υιό μας Παναγιώτη για ίδιον πολιτικό όφελος. Εργαλειοποίηση που απολήγει σε βάναυση προσβολή της προσωπικότητάς του», σημειώνεται, ενώ γίνεται λόγος για «εσκεμμένη παρουσίαση παραποιημένων γεγονότων ως γνήσιων».

Σε άλλο σημείο, η οικογένεια επισημαίνει ότι: «Το σύνολο της στάσης Σας αποτελεί μοναδικό συνδυασμό όλων των χαρακτηριστικών που ο Αριστοτέλης είχε περιγράψει ως δηλητήριο της δημοκρατίας».

Οι γονείς κάνουν λόγο για «τεράστιο ψυχικό άλγος» που βιώνει το παιδί, ενώ υπογραμμίζουν ότι ολόκληρη η οικογένεια βρίσκεται σε καθεστώς έντονης αναστάτωσης.

Με την εξώδικη δήλωση καλούν τον δήμαρχο, εντός τριών ημερών από την παραλαβή της, να προβεί σε δημόσια αποκατάσταση της αλήθειας, δηλώνοντας ότι δεν συνέβαλε στη χρηματοδότηση της θεραπείας στις ΗΠΑ ούτε στην επίλυση των προβλημάτων του Ειδικού Σχολείου. Παράλληλα, ζητούν την άμεση απόσυρση κάθε ανάρτησης ή αναφοράς στο παιδί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ενημέρωση του Τύπου για τα πραγματικά γεγονότα.

Στο λιμάνι του Πειραιά για πρώτη φορά η φρεγάτα «Κίμων» – Aύριο θα την επισκεφθούν Μητσοτάκης-Μακρόν (video)

Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ κτηνοτρόφων στο Λασίθι – Ένας τραυματίας, δύο συλλήψεις

Γυναικοκτονία στη Κρήτη: Θρήνος στην κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη (videos/photos)