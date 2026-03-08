Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί «γιόρτασαν» την Ημέρα της Γυναίκας βανδαλίζοντας γλυπτό στο κέντρο της πολης

Δράστες βανδάλισαν το γλυπτό «Γυναίκα σε Λεωφορείο», το οποίο είναι τοποθετημένο στο πέταλο της Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γράφοντας πάνω στο σώμα του με μαύρο σπρέι «Ιησούς Χριστός Νικά», μία πρακτική η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με ακροδεξιές οργανώσεις της πόλης.

Η κίνηση αυτή εν μέσω 8 Μάρτη Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, δεν είναι τυχαία αλλά αποτελεί προβοκατόρικη πολιτική τοποθέτηση ενάντια στο μήνυμα της ημέρας.

Το γλυπτό τοποθετήθηκε πέρυσι τον Μάρτιο στο σημείο, αποτελώντας ένα έργο του Μανώλη Τζομπανάκη, ύψους 2,75 μέτρων, και αποτέλεσε δωρεά της οικογένειας Γλεούδη.

Άμεσα ενημερώθηκε η αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον βανδαλισμό, με τον αντιδήμαρχο, Λάζαρο Ζαχαριάδη, να στέλνει συνεργείο ώστε να ξεκινήσει επιχείρηση για τον καθαρισμό του γλυπτού.

Πάγια πρακτική φασιστικών οργανώσεων της πόλης

Το 2023 είχε βανδαλιστεί η «Λουόμενη», άγαλμα που είναι τοποθετημένο στη νέα Παραλία από τον γλύπτη, Νικόλα Παυλόπουλο που έχει αφήσει το στίγμα του στην πόλη της Θεσσαλονίκης με τα έργα του.

Οι φασιστικές ομάδες που δρουν στη Θεσσαλονίκη

Ποιες είναι οι φασιστικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης και πώς δρουν; Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» στη Θεσσαλονίκη δρουν οι εξής φασιστικές οργανώσεις: Το «Ιερό Τάγμα», το «Αρμα» (με υποστηρικτές του φυλετικού πλεονεκτήματος των Ελλήνων), ο «Ιερός Λόχος» με συνολική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα, οι «Αυτόνομοι Εθνικιστές Θεσσαλονίκης», οι οποίοι ταυτίζονται ιδεολογικά με την αθηναϊκή νεοναζιστική οργάνωση «Combat 18» που είχε προχωρήσει σε 15 εμπρηστικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα, και η «Vanguard Hellas», η οποία αποτελείται από ακροδεξιούς που σχετίζονταν με τον «Κύκλο Ιδεάπολις» που έπαψε τη δράση του το 2018.

Δυστυχώς, δεν πρόκειται για «επίθεση περιθωριακών, ακροδεξιών-φασιστικών στοιχείων σε φοιτητές», όπως αναφέρουν ανακοινώσεις. Στις οργανώσεις αυτές υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 5.000 μέλη και οπαδοί. Και μεγάλο τμήμα αυτού του «φασιστικού στρατού» σχετίζεται με την έκρηξη βίας στα ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, του Εύοσμου αλλά και σε μικρότερη κλίμακα της Συκεώνας και αλλού, πριν από λίγα χρόνια. Μάλιστα, όπως παρουσιάζει «Το Βήμα», σε ένα από τα ΕΠΑΛ κύριο ρόλο καθοδηγητή των νεαρών ακροδεξιών έχει ομοϊδεάτης εκπαιδευτικός με σημαντική θέση στο Λύκειο, που υποβοήθησε τους νεαρούς φιλοναζιστές σε θέματα απουσιών ενώ παρείχε και άλλες διευκολύνσεις. Ακόμα διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους περίπου 100 προσαχθέντες ή συλληφθέντες είχαν δώσει βροντερό παρών στις κινητοποιήσεις των αντιεμβολιαστών στη Θεσσαλονίκη.

Η νεοναζιστική οργάνωση «Ιερός Λόχος 12» έχει παράρτημα στην Αθήνα, στη Λάρισα, στο Αμύνταιο αλλά και στη Γερμανία, και έχει περίπου 1.000 μέλη, ιδρύθηκε το 2012 και έχει πρωτοστατήσει σε επεισόδια στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη το 2019. Στόχος της θεατρικές παραστάσεις, ο πρώην δήμαρχος της πόλης Γιάννη Μπουτάρη και με συμμετοχή στα αντιεμβολιαστικά συλλαλητήρια. Έχει κεντρικό ρόλο σε θύρα φανατικών οπαδών της πρωτεύουσας που πρόσφατα είχαν διαδηλώσει στη ΔΕΘ κατά της απαγόρευσης εισόδου των μη εμβολιασμένων στο γήπεδο της Τούμπας! Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για δομημένη οργάνωση που επιχειρείται να της δοθεί επιχειρησιακός χαρακτήρας με εκγύμναση μελών, εικονικές ασκήσεις κ.λπ. Δηλαδή όπως οι παλιοί «πυρήνες» της Χρυσής Αυγής.

Άλλη οργάνωση είναι η «Εθνικιστική Ομάδα Θεσσαλονίκης» που θεωρείται ότι προέρχεται από διάσπαση του «Ιερού Λόχου 2012», με πρωτοστάτες δύο ακροδεξιούς (έναν άνδρα και μία γυναίκα) που ήθελαν ακόμα πιο επιθετική δράση και απέδιδαν στους «ιερολοχίτες»… ηπιότητα! Η ίδια οργάνωση επιδιώκει επαφές με σκληροπυρηνικούς φανατικούς οπαδούς ομάδας της Θεσσαλονίκης αλλά και με ακροδεξιούς στην Καβάλα. Η σύνδεση με τους οπαδικούς «στρατούς» είναι εμφανής σε όλες τις περιπτώσεις.

Στη Θεσσαλονίκη κύριο ρόλο έχει και η οργάνωση το «Ιερό Τάγμα». Πρόκειται για μια κλειστή ομάδα με φιλοναζιστικές τάσεις που προχώρησε σε καλέσματα και κινητοποιήσεις μετά τα επεισόδια στη Σταυρούπολη. Έχει δικό της προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα από τον Απρίλιο του 2020, ενώ έχουν εντοπιστεί αντίστοιχες ομάδες στην Αθήνα, στη Φλώρινα αλλά και στην Κύπρο.

Επίσης υπάρχει και η οργάνωση το «Αρμα – Σύνδεσμος Εθνοφυλετικής Αναπλάσεως»! Τα μέλη τους είναι οπαδοί του «φυλετικού πλεονεκτήματος των Ελλήνων έναντι των υπολοίπων λαών».

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ακόμη οι «Αυτόνομοι Εθνικιστές» που δημιουργήθηκαν το 2016 και είχαν επαφή εκτός από την αθηναϊκή Combat-18 και με την ΑΜΕ («Ανένταχτοι Μαίανδροι Εθνικιστές»), που έκαναν δεκάδες εμπρηστικές επιθέσεις σε στέκια της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν τότε δημοσιοποιήσει κείμενο που ανέφεραν «χαιρετίζουμε με το δεξί καθαρό χέρι ψηλά τους ΑΜΕ και τους ενημερώνουμε ότι οι ΑΕΘ είναι στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή».

Επίσης, υπάρχει και η «Vangurad Hellas», η οποία εμφανίστηκε σε κινητοποιήσεις κατά της Συνθήκης των Πρεσπών.

Τέλος, υπάρχει κι ένας «πολιτιστικός σύλλογος» με έδρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με περίπου 800 μέλη στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

