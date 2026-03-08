Σεισμός στη Θεσπρωτία: Συνεχίζονται οι μετασεισμοί – Παραμένουν χωρίς ρεύμα οικισμοί (video)

Συνεχίζονται με τον ίδιο ρυθμό οι μετασεισμοί μετά τα 5,3 Ρίχτερ που ταρακούνησαν νωρίς το πρωί Θεσπρωτία και Ιωάννινα, κατά κύριο λόγο.

Ηδη έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή με ζημιές σε σπίτια, στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο του ισχυρού σεισμού.

Από τα 10 σπίτια που έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής τα 7 έχουν υποστεί ζημιές με εμφανείς ρωγμές στους τοίχους ενώ τα τρία θεωρείται ότι θα κριθούν μη κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σουλίου Θανάση Ντάνη, τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί, με τελευταίο έναν στα 3,7 Ρίχτερ στις 17:02.

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε πως όσοι έχουν πρόβλημα στα σπίτια τους θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο.

Εν τω μεταξύ σημειώθηκαν κατολισθήσεις στην παλιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων Μηχανήματα του Δήμου Σουλίου αποκατέστησαν το οδόστρωμα για την ασφάλεια των οδηγών.

Ζημιές σημειώνονται και αγροικίες σε χωριά της Δωδώνης, ενώ ρωγμές έχει υποστεί και ο Ιερός Ναός στην κοινότητα Δόβλας στην Ζίτσα.

Την ίδια ώρα, γίνονται προσπάθειες να επανέλθει το ρεύμα σε οικισμούς που μετά τον σεισμό αντιμετωπίζουν ζήτημα με την ηλεκτροδότηση.

