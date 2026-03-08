Επτά ανήλικοι παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στο Κρατικό Νίκαιας -Η καταγγελία των εργαζομένων του νοσοκομείου

Τον κώδωνα του κινδύνο κρούει ο Σύλλογος του Κρατικού Νίκαιας για τα «ξεχασμένα» παιδιά που φιλοξενούνται στο νοσοκομείο.

Στην παιδιατρική κλινκή του νοσοκομείου φιλοξενούνται αυτή στιγμή επτά παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας και είτε απομακρύνθηκαν από ακατάλληλα περιβάλλοντα είτε εγκαταλείφθηκαν από τις οικογένειες τους,

Το προσωπίκο φύλαξης χωρίς να έχει την απαραίτητη κατάρτιση επιφορτίζεται με τη φροντίδα τους.

Το Σύλλογος Εργαζομένων του Κρατικού Νίκαιας τονίζει «Η παραμονή παιδιών χωρίς σοβαρά ιατρικά προβλήματα σε θαλάμους νοσηλείας αποτελεί μια μορφή κακοποίησης που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συναισθηματική και ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ παράλληλα αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης σε λοιμώξεις ή άλλους ιατρικούς κινδύνους».

Την ερχόμενη Τρίτη θα προβούν σε διαμαρτυρία στο γραφείο της διοίκησης στο Κτίριο Μαντούβαλου στο δεύτερο όροφο.

Ολόκληρη η επιστολή

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου μας με εισαγγελική εντολή, όχι για ιατρικούς λόγους, 7 παιδιά ηλικίας 4 έως 10 ετών που βρέθηκαν να περιπλανιούνται εγκαταλελειμμένα σε πλατεία της περιοχής. Τα παιδιά αυτά προβλέπεται να παραμείνουν επί εβδομάδες στην κλινική, μέχρι να εξασφαλιστεί κατάλληλο περιβάλλον φιλοξενίας.

Πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Παιδιά χωρίς κανένα ιατρικό πρόβλημα παραμένουν μήνες σε νοσοκομειακούς θαλάμους. Την ίδια ώρα οι υπάρχουσες κρατικές δομές υποβαθμίζονται συνεχώς, λειτουργούν χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό, θάλαμοι κλείνουν ή κινδυνεύουν να κλείσουν αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα. Η πρακτική αυτή γεννά σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια, την ψυχική υγεία και την ολόπλευρη στήριξη αυτών των παιδιών μιας και:

Το νοσοκομειακό περιβάλλον δεν είναι κατάλληλος τόπος μακροχρόνιας φιλοξενίας. Η παραμονή παιδιών χωρίς σοβαρά ιατρικά προβλήματα σε θαλάμους νοσηλείας αποτελεί μια μορφή κακοποίησης που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συναισθηματική και ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ παράλληλα αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης σε λοιμώξεις ή άλλους ιατρικούς κινδύνους.

Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, αν και καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, δεν είναι εξειδικευμένο για τη φροντίδα παιδιών υπό προστασία. Η διαχείριση των ιδιαίτερων συναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών αυτών απαιτεί την παρουσία ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και εκπαιδευμένων φροντιστών σε δομές παιδικής προστασίας – όχι σε νοσοκομεία.

Η παρατεταμένη νοσηλεία δυσχεραίνει το έργο του προσωπικού και μειώνει τη διαθεσιμότητα κλινών για παιδιά με ιατρικές ανάγκες.

Το προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου αναλαμβάνει την ευθύνη της φύλαξης των παιδιών αυτών, κάτι που δεν είναι στην αρμοδιότητα τους. Οι συνάδελφοι καλούνται να αναλάβουν μία ευθύνη που δεν τους αναλογεί.

Τα παιδιά που απομακρύνονται από τις οικογένειες τους ή εγκαταλείπονται πρέπει να παραμένουν στο νοσοκομείο για όσο διαρκεί η εξέταση τους και μετά να μεταφέρονται στις κατάλληλες δομές, που πρέπει να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν με ευθύνη του κράτους.

Δεν θα επιτρέψουμε κανένα παιδί να κινδυνεύσει και κανένας συνάδελφος μας να βρεθεί υπόλογος σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε. Την ευθύνη την φέρει το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση.

Προχωράμε σε παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη στις 13.00 στο γραφείο της διοίκησης στο Κτίριο Μαντούβαλου στο δεύτερο όροφο.

