ΕΛΛΑΔΑ

09.03.2026 06:30

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο: Ένας 50χρονος σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

09.03.2026 06:30
pyrosvestiki 887- new

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μαραθώνος, στον Ταύρο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Από το κτήριο απομακρύνθηκαν δύο άτομα, ενώ ένας άνδρας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:35 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ δύο άτομα απομακρύνθηκαν από το κτήριο για λόγους ασφαλείας.

Ο ένας από αυτούς, ένας 50χρονος άνδρας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο της κατάστασης στο κτήριο, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

