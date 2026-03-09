search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 10:57
09.03.2026 09:31

Κατέληξε ο ένοικος της πολυκατοικίας στον Ταύρο που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα

09.03.2026 09:31
pyrosbestiki new

Κατέληξε ο ένοικος της πολυκατοικίας στον Ταύρο που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα.

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί με βαριά εγκαύματα στο Γενικό Κρατικό όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς πριν από λίγο κατέληξε.

H φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μαραθώνος, στον Ταύρο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:35 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

