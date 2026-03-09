search
09.03.2026 13:37

Ομόνοια: Ένας 65χρονος εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και απείλησε τους υπαλλήλους με στυλιάρι

09.03.2026 13:37
efka_grafeia_0903_1920-1080_NEW

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Πειραιώς, στην Ομόνοια, μετά από την εισβολή ενός 65χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν οπλισμένος με στυλιάρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:40, όταν ο 65χρονος, αλβανικής καταγωγής, εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και άρχισε να απειλεί του υπάλληλους με το στυλιάρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 65χρονο.

Μάλιστα, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως είχε στην κατοχή του και ένα κουζινομάχαιρο.

Σε βάρος του 65χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.

1 / 3