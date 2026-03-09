Θεσσαλονίκη: 80χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε τράπεζα που του κατέσχεσε το σπίτι

Έναν 80χρονο, ο οποίος προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν αστυνομικοί το πρωί της Δευτέρας.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 80χρονος έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό του και προσέκρουσε στην πρόσοψη του υποκαταστήματος με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

Όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς που τον συνέβαν, το έκανε επίτηδες, διότι η τράπεζα είχε κατασχέσει το σπίτι του.

