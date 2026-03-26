ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:27
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σταύρος Χριστακόπουλος

26.03.2026 09:38

Η παράδοση του ΠΑΣΟΚ στο χάος δεν απαντά στο πρόβλημά του

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ και την ανάγκη ενιαίας στρατηγικής, αυτομάτως δημιουργείται το ερώτημα: Και ποια είναι η ορθή στρατηγική; Η «αυτόνομη πορεία» ή η συνεργασία των αριστερών / κεντροαριστερών δυνάμεων;

Η πορεία του από το δραματικό 4,68% του Ιανουαρίου 2015 έως το 11,84% του Ιουνίου 2023 (εξετάζουμε μόνο τις βουλευτικές εκλογές) δικαιώνει την «αυτόνομη πορεία», η οποία πραγματώθηκε σε συνθήκες σφοδρής αντιπαράθεσης με τη Ριζοσπαστική Αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ), που κυριαρχώντας πολιτικά στον ευρύτερο χώρο παρεμπόδισε την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στο παλαιότερο στάτους του.

Είναι όμως ακόμη και σήμερα αυτή η ορθή στρατηγική; Καταρχάς δεν μπορεί κανείς να απαντήσει αυτό το ερώτημα εάν δεν προσδιορίσει τον εκλογικό στόχο. Όχι τον αριθμητικό, αλλά τον πολιτικό: Ποιους ψηφοφόρους θέλει το ΠΑΣΟΚ να προσελκύσει;

Ε, λοιπόν, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο πρώτιστος στόχος – το γράφουμε εδώ και πολλούς μήνες – είναι οι δυσαρεστημένοι από τη Ν.Δ. που αναζητούν κυβερνητική λύση αντί για διαμαρτυρία και θέλουν πρωτίστως μια χώρα κυβερνήσιμη και λειτουργική.

Είναι ακριβώς αυτό το είδος ψηφοφόρων που τρομάζουν με τη διαρκή αποσύνθεση της Αριστεράς, η οποία συνεχώς διασπάται – αρχικά επειδή ο Τσίπρας την έσπρωξε στο χάος του Κασσελάκη και τώρα επειδή η προσμονή για τις κινήσεις ανασύνθεσης εκ μέρους του Τσίπρα δημιουργεί εντάσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Ακόμη και η υποψία ότι το ΠΑΣΟΚ θα γίνει μέρος αυτής της κρίσης είναι φυσικό να τρομάζει τους ψηφοφόρους που αναζητούν σταθερότητα και ασφάλεια.

Όσοι λοιπόν, εσκεμμένα ή όχι, δημιουργούν τέτοιου είδους συγχύσεις για τη στρατηγική του Κινήματος δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να υπονομεύουν, αν δεν καταστρέφουν, κάθε προοπτική σύνδεσής του με το πιο κρίσιμο εκλογικό κοινό.

Και κάτι ακόμη: Οι υπέρμετρες εντάσεις των τελευταίων ετών απέτρεψαν μια μεγαλύτερη άνοδο του ΠΑΣΟΚ και ευνόησαν σχηματισμούς που διαπρέπουν στην μπαχαλοποίηση.

Όσο και αν το ΠΑΣΟΚ φταίει κι αυτό για τη στασιμότητά του, η παράδοσή του στο χάος δεν είναι η απάντηση στο πρόβλημά του…

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

