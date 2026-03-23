ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 08:28
Ιωάννα Λιούτα ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ

23.03.2026 06:45

Η Ιταλία έκοψε την τιμή, η Ελλάδα κόβει κουπόνια

23.03.2026 06:45
ioanna liouta

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα*

Την ώρα που η Ευρώπη φλεγόταν από την ενεργειακή κρίση, δύο κυβερνήσεις βρέθηκαν μπροστά στο ίδιο δίλημμα, θα προστατεύσουν την κοινωνία ή τα κέρδη της αγοράς; Η Ιταλία απάντησε χωρίς δισταγμό. Η Ελλάδα με ένα QR code.

Η Ιταλία χτύπησε την ακρίβεια στην πηγή της

Με μια απλή,καθαρή πολιτική πράξη: μείωση του ΕΦΚ κατά 25 λεπτά το λίτρο. Όχι κουπόνια, όχι πλατφόρμες, όχι «μπες βγες» σε εφαρμογές. Η τιμή έπεσε για όλους, άμεσα, οριζόντια, χωρίς διακρίσεις.

Και επειδή ο ΦΠΑ υπολογίζεται πάνω στην τελική τιμή, η μείωση του ΕΦΚ έφερε διπλό όφελος. Η αγορά υποχρεώθηκε να λειτουργήσει με χαμηλότερες τιμές.Η κοινωνία ανάσανε.

Η Ελλάδα επέλεξε να επιδοτήσει την ακρίβεια

Εδώ, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι ο ΕΦΚ ,ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, είναι ιερός και απαραβίαστος. Αντί να μειώσει την τιμή, επέλεξε να επιδοτήσει την κατανάλωση.Έτσι θυμήθηκε το Fuel pass ένα επίδομα που δεν αλλάζει την τιμή, απλώς σου επιτρέπει να συνεχίσεις να την πληρώνεις.

Η βενζίνη παραμένει στα 2,00 -2,10€.Το κράτος σου δίνει ένα κουπόνι για να αντέξεις λίγο ακόμη. Και οι εταιρείες καυσίμων συνεχίζουν να τιμολογούν σαν να μην τρέχει τίποτα.

Το Fuel πass δεν είναι κοινωνική πολιτική.Είναι ασπίδα στα υπερκέρδη.

Όταν επιδοτείς την κατανάλωση, δεν πιέζεις την αγορά.Την προστατεύεις.

  • Η ζήτηση δεν πέφτει.
  • Τα διυλιστήρια δεν χάνουν τζίρο.
  • Οι εταιρείες δεν έχουν κανένα λόγο να μειώσουν τιμές.
  • Τα υπερκέρδη παραμένουν στο απυρόβλητο.

Η Ιταλία φορολόγησε τα υπερκέρδη για να χρηματοδοτήσει τη μείωση του ΕΦΚ.Η Ελλάδα τα άφησε ανέγγιχτα και έβαλε τον φορολογούμενο να πληρώσει τη διαφορά.

Η μεγάλη απάτη της «στήριξης»

Το Fuel pass παρουσιάζεται ως βοήθημα. Στην πραγματικότητα είναι μια κυκλική οικονομία υπέρ των λίγων:

  1. Η ακρίβεια ανεβάζει τον ΦΠΑ.
  2. Το κράτος εισπράττει περισσότερα.
  3. Σου επιστρέφει ένα μικρό μέρος ως επίδομα.
  4. Το επίδομα καταλήγει ξανά στα ταμεία των εταιρειών καυσίμων.

Ένας τέλειος μηχανισμός μεταφοράς δημόσιου χρήματος προς ιδιωτικά κέρδη , ντυμένος με τον μανδύα της «στήριξης των πολιτών».

Η Ιταλία διάλεξε να συγκρουστεί με την ακρίβεια. Η Ελλάδα διάλεξε να μην συγκρουστεί με κανέναν.

Η Ιταλία μείωσε την τιμή.Η Ελλάδα επιδότησε την ακριβή τιμή.

Η Ιταλία έβαλε φρένο στα υπερκέρδη.Η Ελλάδα τα προστάτευσε.

Και όσο η πολιτική παραμένει προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση της αγοράς αντί της κοινωνίας, η ακρίβεια δεν θα είναι κρίση.Θα είναι καθεστώς.

*Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 08:27
Αεροπορικές εταιρείες: Κρίση μετά την πανδημία φέρνει αυξήσεις εισιτηρίων, πιέσεις και φόβους καυσίμων

Ηχηρή προειδοποίηση από ΔΟΕ: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες – Καμία χώρα δεν είναι άτρωτη

Δημοσκόπηση GPO: Οι πολίτες διαφωνούν με την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ζητούν αυστηρή ουδετερότητα – Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί

1 / 3