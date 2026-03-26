search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:27
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Eurostat: Τελευταία – μαζί με τη Βουλγαρία – η Ελλάδα στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2025

Τη δυσμενή θέση των πολιτών της χώρας, όσον αφορά στην αγοραστική τους δύναμη, αποτυπώνουν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Eurostat για το 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του 2025 για το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) – εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στα επίπεδα τιμών – η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία μοιράζονται την τελευταία θέση της ΕΕ καθώς βρίσκονται στο 68% του μέσου όρου της Ένωσης.

Στον αντίποδα, το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εντοπίζεται στο Λουξεμβούργο, με 239% του μέσου όρου της Ένωσης. Ο ίδιος ο μέσος όρος της ΕΕ ανήλθε σε περίπου 41.600 ευρώ σε όρους αγοραστικής δύναμης, παρέχοντας το κοινό σημείο αναφοράς έναντι του οποίου μετρώνται όλες οι χώρες της ΕΕ. Τα στοιχεία προέρχονται από τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) και του ΑΕΠ για το 2025 που δημοσιεύθηκαν από την Eurostat.

Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία σημειώνει ότι το 2025, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Μόλις 10 από τις 27 χώρες της Ένωσης ξεπέρασαν τον μέσο όρο της ΕΕ το 2025, μια ομάδα που αντιπροσωπεύει περίπου το 34% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Παράλληλα με το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Δανία, η Αυστρία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μάλτα και η Φινλανδία ξεπέρασαν τον μέσο όρο.

Μεγάλο μέρος της υπόλοιπης ΕΕ συγκεντρώθηκε σε σχετικά μέτρια απόσταση από τον μέσο όρο. Η Γαλλία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Τσεχία, η Ισπανία και η Σλοβενία ​​ήταν όλες σε ποσοστό 10% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Πολωνία βρίσκονταν περίπου 10-20% πίσω. Το χαμηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφηκε στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, με 32% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, και στη Λετονία με 29%.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3