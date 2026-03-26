Υπάρχει ένα ποσό-κλειδί που εξηγεί πολλά για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα: περίπου 220 δισ. ευρώ. Τόσο υπολογίζεται ότι είναι το «κενό» ανάμεσα σε αυτά που δηλώνονται στην Εφορία και σε αυτά που πραγματικά αξίζουν τα ακίνητα στην αγορά.

Με βάση τα φετινά στοιχεία, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας για το 2025 φτάνει τα 782,5 δισ. ευρώ. Αυτή είναι η αξία πάνω στην οποία υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ. Αν όμως κοιτάξει κανείς τις εμπορικές τιμές, δηλαδή πόσο πραγματικά πωλούνται τα ακίνητα, η συνολική αξία ξεπερνά το 1 τρισ. ευρώ.

Με απλά λόγια, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αξίας –περίπου 220 δισ. ευρώ– δεν αποτυπώνεται στο φορολογικό σύστημα. Και αυτό δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα: άλλοι φορολογούνται με τιμές κοντά στην πραγματικότητα και άλλοι με σημαντικά χαμηλότερες.

Πάνω σε αυτά τα 782,5 δισ. ευρώ «στήνεται» κάθε χρόνο ο ΕΝΦΙΑ. Φέτος, εκκαθαριστικά έλαβαν 7.155.186 ιδιοκτήτες ακινήτων. Από αυτούς, σχεδόν 1 εκατομμύριο –983.827– απαλλάχθηκαν πλήρως. Έτσι, ο τελικός λογαριασμός μοιράζεται σε περίπου 6,17 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν φτάνει τα 2,3 δισ. ευρώ. Σε μέσο όρο, η Εφορία υπολογίζει ότι κάθε ιδιοκτήτης έχει ακίνητη περιουσία αξίας περίπου 87.700 ευρώ και του αντιστοιχεί φόρος 254 ευρώ.

Το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνουν τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τα νοικοκυριά, με 1,7 δισ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα καλούνται να καταβάλουν περίπου 586 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, δίνονται και κάποιες εκπτώσεις. Περισσότεροι από 428.000 ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους για φυσικές καταστροφές κέρδισαν μειώσεις φόρου συνολικά 26 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, περίπου 579.000 φορολογούμενοι με ακίνητα σε μικρούς οικισμούς είχαν εκπτώσεις που έφτασαν τα 47,5 εκατ. ευρώ.

Αν δούμε πού βρίσκεται το μεγαλύτερο κομμάτι της ακίνητης περιουσίας, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η Αττική κυριαρχεί. Εκεί συγκεντρώνεται αξία 412,63 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από τη μισή της χώρας. Και φυσικά, εκεί είναι και ο υψηλότερος μέσος ΕΝΦΙΑ, που φτάνει τα 480,90 ευρώ.

Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με ακίνητα αξίας 102,73 δισ. ευρώ και μέσο φόρο περίπου 239 ευρώ. Στην Κρήτη, η συνολική αξία είναι 42,66 δισ. ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ περίπου 290 ευρώ.

Σε περιοχές όπως η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα, οι αξίες είναι χαμηλότερες και μαζί τους και οι φόροι, που κινούνται γύρω στα 200 ευρώ κατά μέσο όρο.

Ιδιαίτερη περίπτωση είναι τα νησιά με έντονο τουρισμό. Στο Νότιο Αιγαίο και στα Ιόνια Νησιά, οι τιμές των ακινήτων είναι υψηλές, κάτι που ανεβάζει και τον ΕΝΦΙΑ. Εκεί, η μέση αξία ανά ιδιοκτήτη ξεπερνά τις 100.000 ευρώ και ο μέσος φόρος μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 300 ευρώ.

Στον αντίποδα, στη Βόρεια Ελλάδα οι τιμές είναι χαμηλότερες. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο μέσος ΕΝΦΙΑ πέφτει κοντά στα 181 ευρώ, ενώ στη Δυτική Μακεδονία είναι ακόμη χαμηλότερος, στα 178 ευρώ.

Όλα αυτά δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσος είναι ο φόρος, αλλά πάνω σε ποια βάση υπολογίζεται. Όσο υπάρχει αυτή η «τρύπα» των 220 δισ. ευρώ ανάμεσα στις αντικειμενικές και τις πραγματικές αξίες, το σύστημα θα συνεχίζει να έχει αδικίες.

Κάποιοι πληρώνουν φόρο κοντά στην πραγματική αξία της περιουσίας τους και άλλοι πολύ χαμηλότερο. Και τελικά, αυτό το κενό δεν είναι απλώς ένας αριθμός – είναι η βασική αιτία για τις μεγάλες διαφορές που βλέπουμε κάθε χρόνο στον ΕΝΦΙΑ.

