Στην CrediaBank περνά το 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής με συμφωνία ύψους 8,75 εκατ.

Σε συμφωνία για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. προχώρησε η CrediaBank, ενισχύοντας την παρουσία της στις κεφαλαιαγορές και διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 8,75 εκατ. ευρώ, ενώ η επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση της τράπεζας εκτιμάται ως περιορισμένη.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης δικαίωμα προαιρετικής αγοράς και πώλησης (call και put option) για τη μεταβίβαση του υπόλοιπου 30% της χρηματιστηριακής εταιρείας, τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η ολοκλήρωση του deal τοποθετείται χρονικά στο τρίτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της CrediaBank για επέκταση των δραστηριοτήτων της σε υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών εργασιών, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και τη διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας της. Παράλληλα, η τράπεζα επιδιώκει να ενδυναμώσει τη θέση της στην ελληνική κεφαλαιαγορά αξιοποιώντας την εμπειρία και την ιστορία της Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Η Παντελάκης, που ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη, θεωρείται μία από τις παλαιότερες και πλέον αναγνωρίσιμες χρηματιστηριακές εταιρείες στην ελληνική αγορά. Είναι μέλος του Euronext Athens και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, προσφέροντας πρόσβαση τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί με την υφιστάμενη διοικητική ομάδα. Η συνεργασία με την CrediaBank αναμένεται να δώσει πρόσβαση σε ευρύτερο δίκτυο ιδιωτών και επιχειρηματικών πελατών, δημιουργώντας προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και διεύρυνσης της πελατειακής βάσης.

Η συναλλαγή δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Παντελάκης στην AssetWise Α.Ε. Στο deal, νομικός σύμβουλος της CrediaBank είναι η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης, ενώ η Deloitte Business Solutions υποστήριξε τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΒΟ: Συμμαχίες με Rheinmetall και Όμιλο Κοπελούζου για νέο αμυντικό και βιομηχανικό αποτύπωμα

ΑΔΜΗΕ: Διασυνδέσεις, αποθήκευση και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της διεθνούς συνόδου των Διαχειριστών

Ευβοϊκή Ζύμη: Νέα μονάδα, πράσινη ενέργεια και μηδενικά ατυχήματα στο πρώτο ESG Report