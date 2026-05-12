Το JELO6 Project επιστρέφει στην Αθήνα ανοίγοντας διάλογο για τα όρια τέχνης και πολιτικής

Με επίκεντρο το Μουσείο Μπενάκη και ένα εκτεταμένο δίκτυο παράλληλων δράσεων στην πόλη, το JELO6 Project Athens 2026 επιστρέφει από τις 13 έως τις 17 Μαΐου, επιχειρώντας να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τη σύγχρονη τέχνη, τη συμμετοχικότητα και τη σχέση δημιουργίας και πολιτικής έκφρασης.

Η φετινή διοργάνωση θέτει στο επίκεντρο το ερώτημα «Μπορεί τελικά η τέχνη να είναι απολιτική;», αξιοποιώντας το σύγχρονο κόσμημα, την κεραμική και τα εικαστικά αντικείμενα ως μέσα καλλιτεχνικής και θεωρητικής αναζήτησης.

Κεντρικός πυλώνας του προγράμματος αποτελεί η έκθεση «JEWELRY + OBJECTS + our 6 SENSES: The Importance of Participatory Art – Can Art Ultimately Be A-Political?», η οποία εγκαινιάζεται στις 13 Μαΐου στο Μουσείο Μπενάκη, στην οδό Πειραιώς. Η έκθεση φέρνει κοντά δημιουργούς από διαφορετικά πεδία, αναδεικνύοντας τη διασταύρωση τέχνης, υλικού και κοινωνικής εμπειρίας.

Παράλληλα, στο Πωλητήριο του Μουσείου φιλοξενείται η ενότητα «Αναζητήσεις στην Ύλη», όπου παρουσιάζονται βραβευμένα έργα προηγούμενων διοργανώσεων του JELO6 Project.

Η διοργάνωση δεν περιορίζεται στους εκθεσιακούς χώρους, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την πόλη μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια και θεωρητικές συζητήσεις. Το πρόγραμμα ανοίγει με το διήμερο σεμινάριο του Charon Kransen με τίτλο «Are we makers or are we artists?», το οποίο εστιάζει στη θέση και την ταυτότητα του σύγχρονου δημιουργού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συμμετοχική διάσταση της τέχνης μέσα από εργαστήρια όπως τα «Interwoven Bodies / Silent Commons» και «From Scrap to Jewelry», τα οποία εξερευνούν τη σχέση σώματος, ύλης και συλλογικής δημιουργίας μέσα από βιωματικές πρακτικές και επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 17 Μαΐου με ανοιχτές συζητήσεις, στρογγυλή τράπεζα και την τελετή απονομής βραβείων στο Μουσείο Μπενάκη.

Το JELO6 Project ξεκίνησε ως Athens Jewelry Week την περίοδο 2016-2020, επανεκκινήθηκε στην Αθήνα το 2024 και επεκτάθηκε στην Κύπρο το 2025, εξελισσόμενο σταδιακά σε μια πλατφόρμα διαλόγου και δικτύωσης για καλλιτέχνες, επιμελητές, συλλέκτες και φορείς πολιτισμού.

Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκονται η Νίκη Στυλιανού, ο Διονύσης Γρηγοράτος και η Λιάνα Παττίχη, οι οποίοι επενδύουν στη λογική της συμμετοχικότητας και της δημιουργίας ενός ανοιχτού καλλιτεχνικού οικοσυστήματος.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΒΟ: Συμμαχίες με Rheinmetall και Όμιλο Κοπελούζου για νέο αμυντικό και βιομηχανικό αποτύπωμα

ΑΔΜΗΕ: Διασυνδέσεις, αποθήκευση και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της διεθνούς συνόδου των Διαχειριστών

Ευβοϊκή Ζύμη: Νέα μονάδα, πράσινη ενέργεια και μηδενικά ατυχήματα στο πρώτο ESG Report