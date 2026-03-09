Μανωλάδα: Τον απήγαγαν, τον βασάνισαν και του πήραν χρήματα και διαβατήριο – Τρεις συλλήψεις

Θύμα απαγωγής και άγριας επίθεσης από τρεις δράστες, φέρεται πως έπεσε ένας άνδρας το απόγευμα της Παρασκευής (06/03) στη Μανωλάδα.

Οι δράστες μετέφεραν το θύμα σε ερημική περιοχή και τον ξυλοκόπησαν πριν του αρπάξουν χρήματα και προσωπικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες προσέγγισαν τον άνδρα και με το πρόσχημα ότι… ένας φίλος τους αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, κατάφεραν να τον πείσουν να επιβιβαστεί στο όχημά τους.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ωστόσο οι τρεις άνδρες τον οδήγησαν σε απομονωμένη παραθαλάσσια τοποθεσία στο Κουνουπελάκι, όπου τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Οι δράστες αφού τον ξυλοκόπησαν, του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ καθώς και το διαβατήριό του.

Στη συνέχεια, τον εγκατέλειψαν στην ερημική περιοχή και εξαφανίστηκαν, αφήνοντάς τον τραυματισμένο και σοκαρισμένο. Παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, ο άνδρας κατάφερε να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα και να καταγγείλει την επίθεση, δίνοντας στους αστυνομικούς λεπτομέρειες για το περιστατικό και για τους δράστες.

Η καταγγελία σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές της Ηλείας, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάφεραν αρχικά να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από το θύμα ως οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην απαγωγή και την επίθεση.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Ηλείας εντόπισαν και συνέλαβαν και τον τρίτο κατηγορούμενο στην περιοχή του Καρδαμά Ηλείας. Στην κατοχή του βρέθηκε το διαβατήριο που είχαν αφαιρέσει από το θύμα, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας, το οποίο εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ διερευνάται πλήρως το υπόβαθρο της επίθεσης και τα κίνητρα των δραστών.

