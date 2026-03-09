Κατακραυγή για τον ξυλοδαρμό γυναίκας από τον Χατζηχριστοδούλου: Στον ιατροδικαστή η υπάλληλος του ΕΟΔΥ, τι κατέθεσε ο γιος της, «κόκκινη κάρτα» από Γεωργιάδη

Συγκλονιστικές διαστάσεις προσλαμβάνει η υπόθεση με τον ξυλοδαρμό την περασμένη Πέμπτη, γυναίκας υπαλλήλου του ΕΟΔΥ από τον παραιτηθέντα στο μεταξύ (το Σάββατο) πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου.

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε από την ίδια ημέρα στο Γενικό Κρατικό Γιώργος Γεννηματάς με προβλήματα στον αυχένα και σήμερα θα εξεταστεί από τον ιατροδικαστή, ενώ έχει καταθέσει και μήνυση σε βάρος του κ. Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος αναζητήθηκε χωρίς επιτυχία, στο πλαίσιο του αυτόφωρου.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε το τρομακτικό περιστατικό, δηλώνοντας το πρωί της Δευτέρας στο Action24 ότι «έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία».

Η 53χρονη υπάλληλος του ΕΟΔΥ (με δύο παιδιά) αναφέρει στη μήνυσή της ότι ο κ. Χατζηχριστοδούλου της φώναζε με αφορμή μία συνεδρίαση στον ΕΟΔΥ για τη Φυματίωσης και κάποια στιγμή την έσπρωξε βίαια με αποτέλεσμα η γυναίκα να χτυπήσει άσχημα στον αυχένα της, να λιποθυμήσει και να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο γιος της υπαλλήλου κατέθεσε στην αστυνομία την περασμένη εβδομάδα αμέσως μετά το περιστατικό. Περιέγραψε το συμβάν, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή την οργή του κ. Χατζηχριστοδούλου για τον λόγο που αποφασίστηκε συνάντηση για θέμα που αφορά την αντιμετώπιση της φυματίωσης.

Στην κατάθεσή του αναφέρει πως η μητέρα του έτρεμε από τις φωνές του καθώς ακουγόταν σε έξαλλη κατάσταση. Λίγο μετά το επεισόδιο, ο Χατζηχριστοδούλου, κατά την καταγγελία, έσπρωξε την υπάλληλο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον ώμο και τον αυχένα. Αφού υπάλληλοι που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να την βοηθήσουν να ηρεμήσει από το σοκ. Η γυναίκα άρχισε να έχει τάση για εμετό και ενώ την μετέφεραν στην τουαλέτα, αυτή λιποθύμησε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς’».

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ήδη επιλαμβάνονται οι σύλλογοι εργαζομένων στον ΕΟΔΥ, καθώς ανέμεναν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση, ενώ θα πάρει θέση και η διοίκηση του Οργανισμού.

Δείτε την επίμαχη δήλωση του Γεωργιάδη στο 13:00 πριν το τέλος του βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις: Η γεωπολιτική αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν δίνει πολιτική ώθηση σε ΝΔ και Μητσοτάκη

Γιατί το Μαξίμου παρακολουθεί με… μικροσκόπιο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Το σενάριο της συνεργασίας

Ασπίδα στην Κύπρο: Μητσοτάκης και Μακρόν στέλνουν μήνυμα από Λευκωσία – Σε καθεστώς high risk η Σούδα

