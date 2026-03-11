Επικίνδυνη απόφαση του Υπουργείου Υγείας δημιουργεί «ανύπαρκτη» ιατρική εξειδίκευση – Διακυβεύεται η ασφάλεια των ασθενών

Μια επικίνδυνη εξέλιξη για τη δημόσια υγεία ανοίγει η αμφιβόλου κρίσεως απόφαση του Υπουργείου Υγείας η οποία δημιουργεί «ανύπαρκτη» ιατρική εξειδίκευση! Με την αιφνιδιαστική απόφαση, θεσπίστηκε η λεγόμενη «Νευροεπεμβατική Ιατρική» ως νέα ιατρική εξειδίκευση, η οποία δεν υφίσταται σε καμία χώρα του κόσμου και σε κανένα διεθνές σύστημα ιατρικής εκπαίδευσης!

Η απόφαση προβλέπει «χαλαρά» και ασαφή κριτήρια πιστοποίησης, επιτρέποντας σε ιατρούς χωρίς πλήρη και εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Ακτινολογία και στις Επεμβατικές Πράξεις να διενεργούν ιδιαίτερα πολύπλοκες και υψηλού κινδύνου επεμβάσεις στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, με χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε περιστατικά όπως βαριά εγκεφαλικά επεισόδια, ανευρύσματα και αγγειακές δυσπλασίες εγκεφάλου.

Τα παραπάνω κατήγγειλαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), σε έκτακτη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σήμερα. Οι ειδικοί μάλιστα ανακοίνωσαν ότι η ΕΑΕ έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης.

Σύσσωμοι οι ομιλητές κατήγγειλαν ότι διακυβεύεται η ασφάλεια των ασθενών, καθώς επεμβάσεις εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης ενδέχεται να πραγματοποιούνται από ιατρούς χωρίς εκπαίδευση στη διαχείριση ακτινοβολίας και των επεμβατικών τεχνικών.

Η εισαγωγή ενός διεθνώς ανύπαρκτου τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης θα δημιουργήσει σύγχυση στους ασθενείς ως προς το εάν πρόκειται για διεθνώς αναγνωρισμένη εξειδίκευση.

Ομιλητές ήταν ο Θάνος Χαλαζωνίτης, Πρόεδρος ΕΑΕ, Εκπρόσωπος Ελλήνων Ακτινολόγων στην UEMS, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου & Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και ο Αντώνης Τσάνης, Πρόεδρος Επιτροπής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων Ελλάδος, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και Παναγιώτης Παπαναγιώτου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Επεμβατικός Νευροακτινολόγος Νοσοκομείο «Αρεταίειο».

Η αρχή του κακού

Όπως είπαν, «η τραγελαφική αυτή υπόθεση, που εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς», ξεκίνησε με τη δημοσίευση της απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους με αριθμό Γ5α/Γ.Π.οικ.30620/2025 (ΦΕΚ Β’ 3869/21.07.2025) και τίτλο «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας».

Η εν λόγω απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης (ESMINT/UEMS), που προβλέπουν ότι η επεμβατική νευροακτινολογία αποτελεί τελικό στάδιο πολυετούς εκπαίδευσης τουλάχιστον 4 ετών ως συνέχεια της ειδικότητας της Ακτινολογίας.

Πρακτικά, με την απόφαση αυτή δόθηκε η δυνατότητα σε ιατρούς με ειδικότητα νευρολογίας και «εκπαίδευση» μόλις 6-12 μηνών, να αποκτούν την εξειδίκευση της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας!

Αξίζει να τονιστεί ότι η απόφαση εκδόθηκε τελείως παράτυπα, καθώς δεν βασίστηκε στην ομόφωνη εισήγηση της ειδικής επιτροπής του ΚΕΣΥ, η οποία είχε συσταθεί με υπουργική απόφαση ειδικά για το ζήτημα της εξειδίκευσης στην Επεμβατική Νευροακτινολογία και αποτελείτο από ιατρούς με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στο αντικείμενο.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι και τα πρακτικά του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) που διαβιβάστηκαν πρόσφατα. Η απόφαση του υφυπουργού αναφέρει ότι βασίζεται στην απόφαση 1530/27.11.2024 του ΚΕΣΥ. Ωστόσο η απόφαση αυτή υπάρχει και το περιεχόμενό της είναι διαφορετικό από αυτό που τελικά δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί πλήρη ανακολουθία στη θεσμική διαδικασία και εγείρει εύλογα ερωτήματα για το πώς προέκυψε διαφορετικό κανονιστικό κείμενο από αυτό που εισηγήθηκε το αρμόδιο επιστημονικό όργανο.

Παράλληλα, η μετονομασία της εξειδίκευσης σε «Νευροεπεμβατική Ιατρική» έγινε χωρίς να παρατίθεται εισήγηση και επιστημονική αιτιολόγηση, παρότι πρόκειται για όρο που δεν χρησιμοποιείται σε κανένα διεθνές σύστημα ιατρικών εξειδικεύσεων.

Ακόμη, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Εθνικής Αρχής Ακτινοπροστασίας του ίδιου του Υπουργείου Υγείας. Όπως ήταν φυσικό, αντέδρασε το σύνολο των αρμόδιων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων καταγγέλλοντας τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Οι επιστολές διαμαρτυρίας

Μάλιστα, έχουν αποσταλεί επιστολές και επίσημες τοποθετήσεις προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους από:

– την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία,

– την Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας,

– την Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία, μέλος της οποίας είναι και ο ίδιος ο υφυπουργός!

– το Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας,

– την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδας,

-το σύνολο των ενεργών επεμβατικών νευροακτινολόγων της χώρας.

Παράλληλα, επίσημες τοποθετήσεις για το θέμα έχουν διατυπωθεί και από διεθνείς επιστημονικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Γερμανική και η Γαλλική Εταιρεία Νευροακτινολογίας καθώς και η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιστημονική Εταιρεία ESMINT για την εκπαίδευση και την άσκηση των ενδαγγειακών νευροαγγειακών επεμβάσεων.

Όλες επισημαίνουν ότι το προτεινόμενο πλαίσιο δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους ασθενείς ότι ο όρος «Νευροεπεμβατική Ιατρική» δεν χρησιμοποιείται σε κανένα διεθνές σύστημα ιατρικών ειδικοτήτων.

Προσφυγή στο ΣτΕ

Επειδή όμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση από το υπουργείο Υγείας, η ΕΑΕ προσέφυγε στο ΣτΕ.

«Το εξευτελιστικό είναι ότι μία ημέρα πριν την εκδίκαση της αίτησης αναστολής ενώπιον του ΣτΕ, ο υφυπουργός Υγείας προχώρησε σε μία ακόμη χειρότερη απόφαση: Ανέστειλε την προηγούμενη απόφασή του, προχωρώντας όμως στη θέσπιση μίας νέας εξειδίκευσης με τον πρωτάκουστο όρο: «Νευροεπεμβατική Ιατρική».» όπως τόνισαν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με την ΕΑΕ, τέτοια ιατρική εξειδίκευση δεν υφίσταται σε καμία χώρα του κόσμου και η δημιουργία της, οδηγεί αναπόφευκτα σε θεσμική και επιστημονική απομόνωση της χώρας και σε αδυναμία διεθνούς αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης!

Μάλιστα, όπως καταγγέλλει η ΕΑΕ, το υπουργείο Υγείας ετοιμάζεται να εκδώσει νέα απόφαση, εξειδικεύοντας το πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτής της ανύπαρκτης εξειδίκευσης, επαναφέροντας ουσιαστικά στο περιεχόμενο της απαράδεκτης απόφασης του περασμένου Ιουλίου.

Τι ζητάει η ΕΑΕ

Η ΕΑΕ ζητάει από το υπουργείο Υγείας. έστω και την ύστατη στιγμή, να αποσύρει τις επίμαχες αποφάσεις και να εφαρμόσει τις ομόφωνες εισηγήσεις των αρμοδίων επιστημονικών οργάνων, θεσπίζοντας διεθνώς αποδεκτούς όρους για την εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία.

