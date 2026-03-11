search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 15:54
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web

11.03.2026 14:59

Ερρίκος Ντυνάν: Πρώτη ρομποτική διαστοματική επέμβαση θυρεοειδούς στην Ελλάδα

11.03.2026 14:59
dynan

Σημαντικό σταθμό για τη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων στην Ελλάδα αποτελεί η πρώτη ρομποτική διαστοματική επέμβαση θυρεοειδούς (robotic transoral thyroidectomy) που πραγματοποιήθηκε στο Ερρίκος Ντυνάν. Η επέμβαση διενεργήθηκε από την Κλινική Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων και το Τμήμα Παραθυρεοειδικής Χειρουργικής, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στον συγκεκριμένο τομέα.

Η χειρουργική ομάδα, υπό τον διευθυντή της Κλινικής, Κυριάκο Βαμβακίδη, και σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης καθηγητή Χειρουργικής Seokmo Kim από τη Νότια Κορέα, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια τη ρομποτική θυρεοειδεκτομή σε 42χρονη ασθενή από την Αθήνα.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ρομποτικού συστήματος τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο προσφέρει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ακρίβειας, σταθερότητας και ελέγχου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας.

Η ιδιαιτερότητα της καινοτόμου επέμβασης είναι ότι πραγματοποιήθηκε χωρίς τομές στην περιοχή του τραχήλου, με δίοδο από τη στοματική κοιλότητα, εξασφαλίζοντας μια σχεδόν αναίμακτη διαδικασία και συντομότερο χρόνο ανάρρωσης.

Η ασθενής την αμέσως επόμενη ημέρα από τη χειρουργική επέμβαση έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο καθημερινό πρόγραμμά της.     

«Η ρομποτική χειρουργική δημιουργεί νέες προοπτικές και στις επεμβάσεις θυρεοειδούς, χάρη στην ακρίβεια και την τεχνολογική υπεροχή που προσφέρει. Για τις ρομποτικές επεμβάσεις στη χειρουργική του θυρεοειδούς, ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις και περιορισμοί. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι για ρομποτική διαστοματική θυρεοειδεκτομή, αλλά μετά από προσεκτική αξιολόγηση και ανάλογα με το μέγεθος του όγκου,  σημαντικός αριθμός ασθενών μπορεί να επωφεληθεί από τη μέθοδο», τονίζει ο κ. Βαμβακίδης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μέχρι σήμερα οι επεμβάσεις στον θυρεοειδή αδένα περιορίζονταν στην κλασική ανοιχτή προσπέλαση με τομή στον τράχηλο και πολύ σπάνια σε ενδοσκοπικές μη ρομποτικές τεχνικές.     

Το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και ο Όμιλος IMITHEA επιδιώκουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ρομποτική χειρουργική, επενδύοντας συνεχώς σε συστήματα τελευταίας τεχνολογικής γενιάς, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα εφαρμογής ρομποτικών επεμβάσεων σε ευρύ φάσμα χειρουργικών ειδικοτήτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης ρομποτικής διαστοματικής θυρεοειδεκτομής στην Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δυναμική της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας και ενισχύει τη θέση της ελληνικής ιατρικής κοινότητας στον χάρτη των προηγμένων χειρουργικών εφαρμογών, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη αξιοποίηση της ρομποτικής χειρουργικής με αναβαθμισμένα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας για τους ασθενείς.

