Νέα μελέτη: Υψηλότερος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και αρτηριακή υπέρταση συνδέονται με κίνδυνο εμφάνισης άνοιας

Ο υψηλότερος ΔΜΣ και η αρτηριακή πίεση σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας αγγειακής αιτιολογίας. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας μελέτη που δημοσιεύτηκε στο “The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας, οι ερευνητές της μελέτης διεξήγαγαν μετα-αναλύσεις χρησιμοποιώντας δεδομένα από 126.655 συμμετέχοντες σε Μελέτη Γενικού Πληθυσμού της Κοπεγχάγης, καθώς και από 377.755 άτομα της Βιοτράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου, με διαθέσιμο ύψος και βάρος.

Κάθε μια αύξηση της τυπικής απόκλισης στο ΔΜΣ συνδέθηκε με υψηλότερες πιθανότητες για αγγειακή άνοια κατά 63% και για ισχαιμική καρδιοπάθεια κατά 24%.

Κάθε αύξηση κατά μια τυπική απόκλιση στη συστολική αρτηριακή πίεση αύξανε την πιθανότητα εμφάνισης αγγειακής άνοιας κατά 156%, ενώ κάθε αύξηση κατά μια τυπική απόκλιση στη διαστολική αρτηριακή πίεση αύξανε την πιθανότητα εμφάνισης αγγειακής άνοιας κατά 232%.

Αντίστοιχη αύξηση στη γλυκόζη του αίματος συνδέθηκε επίσης κατά 58% με υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης αγγειακής άνοιας. Σε αναλύσεις, η συστολική αρτηριακή πίεση ευθυνόταν στο 18% της συσχέτισης μεταξύ του ΔΜΣ και της αγγειακής άνοιας, και η διαστολική αρτηριακή πίεση ευθυνόταν στο 25% της συσχέτισης.

Επομένως, ένα μεγάλο μέρος της σχέσης μεταξύ υπερβολικού βάρους και άνοιας θα μπορούσε να εξηγηθεί από την υψηλή αρτηριακή πίεση και το γεγονός αυτό δίνει ελπίδα για αποτελεσματική πρόληψη της άνοιας σε επίπεδο πληθυσμού, με παρεμβάσεις απώλειας βάρους ή πρόληψης της αύξησης του βάρους.

