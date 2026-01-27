«Ανοιχτή πληγή» τα καρδιαγγειακά για το ΕΣΥ: Έως 40% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια πεθαίνουν τον πρώτο χρόνο

Άμεση και αναγκαία είναι πλέον η πανελλαδική λειτουργία Ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας, καθώς στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια η νόσος έχει εξελιχθεί σε πανδημία κυρίως στην Τρίτη Ηλικία!

«Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της λειτουργίας ιατρείων σε ολόκληρη τη χώρα είναι πασιφανής, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των νοσούντων και στη μείωση των νοσηλειών», τόνισε ο πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΕΜΕΚΑ) Καθηγητής Καρδιολογίας/ Επείγουσας Ιατρικής Ιωάννης Παρίσης, με αφορμή το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, που αρχίζει στις 30 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η καρδιακή ανεπάρκεια είναι «ανοιχτή πληγή» για το Εθνικό Σύστημα Υγείας καθώς 600-700 νοσοκομειακά κρεβάτια είναι μονίμως κατειλημμένα από ασθενείς της. Ο αριθμός των νοσηλειών αυξάνεται ραγδαία χρόνο με το χρόνο καθώς τα επόμενα χρόνια οι νοσούντες στην Ελλάδα θα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις 25.000 που είναι σήμερα.

Παράλληλα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των καρδιολόγων η λειτουργία των ειδικών αυτών ιατρείων σε ολόκληρη τη χώρα θα συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου, όπως και στη μείωση των πρόωρων θανάτων.

Κι αυτό γιατί, το 30-40% των ασθενών στο γενικό πληθυσμό, με προχωρημένη Καρδιακή Ανεπάρκεια πεθαίνουν στο πρώτο έτος από την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, ενώ το ποσοστό των θανάτων αυξάνεται κατακόρυφα στην Τρίτη Ηλικία.

Μάλιστα η θνητότητα ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, είναι μεγαλύτερη και από τις πιο βαριές μορφές καρκίνου.

Στοιχείο που αποδεικνύει ότι η Καρδιακή Ανεπάρκεια τα τελευταία χρόνια «συναγωνίζεται» σε θανάτους τον καρκίνο.

«Η εξάπλωση της νόσου, κυρίως στην Τρίτη Ηλικία, έχει πάρει τη μορφή πανδημίας καθώς επηρεάζει περισσότερους από 65 εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο» αναφέρει ο κ. Παρίσης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των ασθενών που θα έχουν ανάγκη εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή και από πιο εξειδικευμένες, αλλά και πιο δαπανηρές θεραπείες (όπως η αμφικοιλιακή βηματοδότηση, οι απινιδωτές, η μεταμόσχευση καρδιάς και η μηχανική υποστήριξη με «τεχνητή» καρδιά) να αυξάνεται αντίστοιχα.

Οι σημαντικότερες, λοιπόν, εξελίξεις που αφορούν στο πολύπλοκο σύνδρομο της Καρδιακής Ανεπάρκειας από το οποίο πάσχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα μας, θα παρουσιαστούν στο τριήμερο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας.

Πιο συγκεκριμένα, στο συνέδριο, θα συζητηθούν επίκαιρα θέματα που απασχολούν κάθε επαγγελματία υγείας που αντιμετωπίζει ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένων των καθιερωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων και των νεότερων κλινικών και ερευνητικών δεδομένων.

Οι σύνεδροι θα έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στην Καρδιο-ογκολογία, ένα συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα που συνοδεύει τις σύγχρονες αποτελεσματικές θεραπείες για τον καρκίνο.

Παράλληλα, μέσα από στοιχεία θα καταδειχθεί η αναγκαιότητά της πανελλαδικής λειτουργίας ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας και Καρδιo-ογκολογίας, του ευεργετικού ρόλου των προγραμμάτων σωματικής άσκησης με την εξαιρετική συνεργασία της ΕΛΕΡΓΑ (Ελληνική Εταιρεία Εργοσπιρομετρίας Άσκησης και Αποκατάστασης) καθώς και η πολυδιάστατη βοήθεια που προσφέρουν οι νοσηλευτές στο ευρύ φάσμα θεραπειών που εφαρμόζονται στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιπρόσθετα, η διαχρονική συνεργασία της ΕΜΕΚΑ με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας (HFA) θα δώσει τη δυνατότητα στους συνέδρους να παρακολουθήσουν κοινές εκδηλώσεις με ιδιαίτερα επίκαιρη θεματολογία για την αντιμετώπιση του συνδρόμου.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΔΣ του Ωνασείου Νοσοκομείου, ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας κ Ιωάννης Μπολέτης θα μιλήσει για το παρόν και το μέλλον των καρδιακών μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας.

Ακόμη, στα πλαίσια του συνεδρίου θα γίνει Συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας και του Εθνικού Δικτύου Ιατρείων Καρδιο-ογκολογίας, όπου θα καλυφθεί ένα ευρύ πεδίο θεμάτων. Η συνεργασία των ειδικών είναι απαραίτητη για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια. Το δίκτυο των 75 Ιατρείων, από τα πρώτα δίκτυα που αναπτύχθηκαν σε όλο τον κόσμο, θα συζητήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερη συνεργασία, προς όφελος των ασθενών.

Σημειώνεται ότι χορηγούνται 23 Ευρωπαϊκά μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ECMECs από το EACCME και όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής χωρίς κανένα κόστος εγγραφής.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης: Κίνητρα για ταχύτερη έλευση καινοτόμων φαρμάκων – Αύξηση 30% στην αμοιβή γιατρών ΕΟΠΥΥ (video)

Τι επηρεάζει την υγεία της καρδιάς μας;

ΣΦΕΕ: Ισότητα, Πρόσβαση και Ποιότητα στο επίκεντρο της Εθνικής Πολιτικής για τον Καρκίνο