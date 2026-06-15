Έκρηξη στις online αγορές από Κίνα φέρνει νέους ελέγχους και επιβαρύνσεις στην Ευρώπη

Η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η κυριαρχία των κινεζικών πλατφορμών χαμηλού κόστους αλλάζουν τα δεδομένα στις εισαγωγές προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας παράλληλα αυξημένο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές αρχές για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία επικαλείται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), οι αποστολές δεμάτων χαμηλής αξίας προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν το 2025 στα 5,9 δισ. τεμάχια, παρουσιάζοντας αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πρόκειται για δέματα αξίας έως 150 ευρώ, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Παρότι η οικονομική αξία κάθε αποστολής είναι περιορισμένη, ο συνολικός όγκος τους έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τα τελωνεία και τις εποπτικές αρχές.

Η αύξηση είναι εντυπωσιακή. Οι αποστολές χαμηλής αξίας κατέγραψαν άνοδο 75% την περίοδο 2022-2023, ενώ μεταξύ 2023 και 2024 ο αριθμός τους σχεδόν διπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 4,7 δισ. δέματα. Η τάση όχι μόνο δεν ανακόπηκε, αλλά συνεχίστηκε και το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχουν αποκτήσει οι διαδικτυακές αγορές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παρά τον τεράστιο όγκο τους, τα συγκεκριμένα προϊόντα αντιστοιχούν μόλις στο 2,1% της συνολικής αξίας των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος είναι ότι η μέση αξία κάθε δέματος παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, καθώς υπολογίζεται σε λιγότερο από 9 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕΕ, η εκρηκτική ανάπτυξη των εισαγωγών αυτών συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της παρουσίας μεγάλων διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Temu και η Shein, οι οποίες έχουν καταφέρει να διεισδύσουν δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά, προσελκύοντας καταναλωτές με χαμηλές τιμές, μεγάλη ποικιλία προϊόντων και γρήγορες διαδικασίες παραγγελίας.

Η κυριαρχία της Κίνας στις συγκεκριμένες εισαγωγές είναι σχεδόν απόλυτη. Σε επίπεδο όγκου, το 93% των δεμάτων χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από την κινεζική αγορά. Ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 2%, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν με μόλις 1%. Το υπόλοιπο 4% αφορά όλες τις άλλες χώρες μαζί.

Ακόμη και σε επίπεδο αξίας, όπου οι διαφοροποιήσεις είναι συνήθως μεγαλύτερες, η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί με ποσοστό 78%. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί με 7%, οι ΗΠΑ με 3% και οι υπόλοιπες χώρες συγκεντρώνουν το 12% της συνολικής αξίας των αποστολών.

Η εικόνα αυτή έχει θέσει σε επιφυλακή τις ευρωπαϊκές αρχές. Ο τεράστιος αριθμός μικρών αποστολών δυσκολεύει τους τελωνειακούς ελέγχους και αυξάνει τις απαιτήσεις εποπτείας της αγοράς, καθώς η παρακολούθηση εκατομμυρίων δεμάτων καθημερινά αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία.

Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε νέα μέτρα με στόχο την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών χαμηλής αξίας. Όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕΕ, από τις αρχές Ιουλίου του 2026 θα επιβάλλεται τέλος ύψους 3 ευρώ σε κάθε δέμα χαμηλής αξίας που εισάγεται στην ΕΕ.

Το μέτρο θεωρείται μεταβατικό, καθώς η Κομισιόν εξετάζει ευρύτερες αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τις συγκεκριμένες αποστολές. Στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή δασμών στα προϊόντα αυτά, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων αλλά και τη δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Ο ΣΕΠΕΕ επισημαίνει ότι η εξάπλωση των online αγορών βασίζεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: τη μεγάλη γκάμα διαθέσιμων προϊόντων, τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, την ευκολία των ηλεκτρονικών συναλλαγών και το χαμηλό κόστος μεταφοράς. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξακολουθούν να ενισχύουν τη δημοτικότητα των διεθνών πλατφορμών και να μεταβάλλουν τις καταναλωτικές συνήθειες εκατομμυρίων Ευρωπαίων.

Η συζήτηση πλέον στην Ευρώπη δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και το πώς θα διασφαλιστεί ότι η ραγδαία αυτή επέκταση θα συνοδεύεται από αποτελεσματικούς ελέγχους, ίσους όρους ανταγωνισμού και επαρκή προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς.

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