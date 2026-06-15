search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 09:22
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 09:15

Έκρηξη στις online αγορές από Κίνα φέρνει νέους ελέγχους και επιβαρύνσεις στην Ευρώπη

15.06.2026 09:15
online_shopping

Η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η κυριαρχία των κινεζικών πλατφορμών χαμηλού κόστους αλλάζουν τα δεδομένα στις εισαγωγές προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας παράλληλα αυξημένο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές αρχές για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία επικαλείται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), οι αποστολές δεμάτων χαμηλής αξίας προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν το 2025 στα 5,9 δισ. τεμάχια, παρουσιάζοντας αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πρόκειται για δέματα αξίας έως 150 ευρώ, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Παρότι η οικονομική αξία κάθε αποστολής είναι περιορισμένη, ο συνολικός όγκος τους έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τα τελωνεία και τις εποπτικές αρχές.

Η αύξηση είναι εντυπωσιακή. Οι αποστολές χαμηλής αξίας κατέγραψαν άνοδο 75% την περίοδο 2022-2023, ενώ μεταξύ 2023 και 2024 ο αριθμός τους σχεδόν διπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 4,7 δισ. δέματα. Η τάση όχι μόνο δεν ανακόπηκε, αλλά συνεχίστηκε και το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχουν αποκτήσει οι διαδικτυακές αγορές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παρά τον τεράστιο όγκο τους, τα συγκεκριμένα προϊόντα αντιστοιχούν μόλις στο 2,1% της συνολικής αξίας των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος είναι ότι η μέση αξία κάθε δέματος παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, καθώς υπολογίζεται σε λιγότερο από 9 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕΕ, η εκρηκτική ανάπτυξη των εισαγωγών αυτών συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της παρουσίας μεγάλων διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Temu και η Shein, οι οποίες έχουν καταφέρει να διεισδύσουν δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά, προσελκύοντας καταναλωτές με χαμηλές τιμές, μεγάλη ποικιλία προϊόντων και γρήγορες διαδικασίες παραγγελίας.

Η κυριαρχία της Κίνας στις συγκεκριμένες εισαγωγές είναι σχεδόν απόλυτη. Σε επίπεδο όγκου, το 93% των δεμάτων χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από την κινεζική αγορά. Ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 2%, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν με μόλις 1%. Το υπόλοιπο 4% αφορά όλες τις άλλες χώρες μαζί.

Ακόμη και σε επίπεδο αξίας, όπου οι διαφοροποιήσεις είναι συνήθως μεγαλύτερες, η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί με ποσοστό 78%. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί με 7%, οι ΗΠΑ με 3% και οι υπόλοιπες χώρες συγκεντρώνουν το 12% της συνολικής αξίας των αποστολών.

Η εικόνα αυτή έχει θέσει σε επιφυλακή τις ευρωπαϊκές αρχές. Ο τεράστιος αριθμός μικρών αποστολών δυσκολεύει τους τελωνειακούς ελέγχους και αυξάνει τις απαιτήσεις εποπτείας της αγοράς, καθώς η παρακολούθηση εκατομμυρίων δεμάτων καθημερινά αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία.

Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε νέα μέτρα με στόχο την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών χαμηλής αξίας. Όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕΕ, από τις αρχές Ιουλίου του 2026 θα επιβάλλεται τέλος ύψους 3 ευρώ σε κάθε δέμα χαμηλής αξίας που εισάγεται στην ΕΕ.

Το μέτρο θεωρείται μεταβατικό, καθώς η Κομισιόν εξετάζει ευρύτερες αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τις συγκεκριμένες αποστολές. Στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή δασμών στα προϊόντα αυτά, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων αλλά και τη δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Ο ΣΕΠΕΕ επισημαίνει ότι η εξάπλωση των online αγορών βασίζεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: τη μεγάλη γκάμα διαθέσιμων προϊόντων, τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, την ευκολία των ηλεκτρονικών συναλλαγών και το χαμηλό κόστος μεταφοράς. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξακολουθούν να ενισχύουν τη δημοτικότητα των διεθνών πλατφορμών και να μεταβάλλουν τις καταναλωτικές συνήθειες εκατομμυρίων Ευρωπαίων.

Η συζήτηση πλέον στην Ευρώπη δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και το πώς θα διασφαλιστεί ότι η ραγδαία αυτή επέκταση θα συνοδεύεται από αποτελεσματικούς ελέγχους, ίσους όρους ανταγωνισμού και επαρκή προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς.

Διαβάστε επίσης:

ATLANTIC SEE LNG TRADE (AKTOR-ΔΕΠΑ): Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ μέσω επέκτασης της συμφωνίας με τη Venture Global

Β. Καραμούζης: Ενέργεια, τουρισμός και άμυνα στο επίκεντρο της νέας τραπεζικής χρηματοδότησης

Prodea: Επιμένει στη Μήλο και επιταχύνει επενδύσεις σε ξενοδοχεία και logistics

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konitsa new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερα απανθρακωμένα αδέλφια σε κοντέινερ

online_shopping
BUSINESS

Έκρηξη στις online αγορές από Κίνα φέρνει νέους ελέγχους και επιβαρύνσεις στην Ευρώπη

vasia_panagopoulou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Δραματική έναρξη στις «Μπλε ώρες» έπειτα από δραματικό φινάλε στη «Γη της Ελιάς» για την Βάσια Παναγοπούλου

laspa-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Λάσπα: «Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό αν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια» (Video)

enoikio airbnb
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μπλόκο στις Airbnb μετά από πωλήσεις και κληρονομιές – Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

samaras kriti 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα Σαμαρά: Τα πρόσωπα που το ετοιμάζουν, οι πιέσεις από ΝΔ

sakis arnaoutoglou epitropi 2026
ΚΟΣΜΟΣ

EL NIÑO 2026–27: Έρχονται ακραίοι καύσωνες, ξηρασίες και ιστορικοί χιονιάδες; Ο Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί(Video)

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 09:22
konitsa new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερα απανθρακωμένα αδέλφια σε κοντέινερ

online_shopping
BUSINESS

Έκρηξη στις online αγορές από Κίνα φέρνει νέους ελέγχους και επιβαρύνσεις στην Ευρώπη

vasia_panagopoulou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Δραματική έναρξη στις «Μπλε ώρες» έπειτα από δραματικό φινάλε στη «Γη της Ελιάς» για την Βάσια Παναγοπούλου

1 / 3