Γεωργιάδης: Κίνητρα για ταχύτερη έλευση καινοτόμων φαρμάκων – Αύξηση 30% στην αμοιβή γιατρών ΕΟΠΥΥ (video)

Τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου για τα καινοτόμα φάρμακα, την αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ και τον προγραμματισμό προσλήψεων στο ΕΣΥ παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε, στόχος του νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες θεραπείες, σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιστροφών, που «λειτουργεί αποτρεπτικά για τις φαρμακευτικές εταιρείες». «Ο γρίφος που προσπαθούμε να λύσουμε είναι πώς θα φέρουμε τα καινοτόμα φάρμακα γρηγορότερα στην Ελλάδα, όταν οι επιστροφές είναι πολύ μεγάλες και αποθαρρύνουν τις εταιρείες», δήλωσε μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΕΡΤnews και στους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Ιταλικό μοντέλο και έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης

Ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση υιοθετεί το ιταλικό μοντέλο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον κινήτρων για τις εταιρείες ώστε να διαθέτουν τα φάρμακά τους ταχύτερα στη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οργανωμένη ένταξη των καινοτόμων φαρμάκων στη θετική λίστα θα περιορίσει τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία σήμερα επιβαρύνεται από τη διάθεση φαρμάκων μέσω ΙΦΕΤ.

«Σήμερα πολλά καινοτόμα φάρμακα έρχονται “από το παράθυρο” και αυτό τελικά κοστίζει περισσότερο στο κράτος. Με την κανονική οδό θα έχουμε και πρόσβαση και έλεγχο της δαπάνης», ανέφερε.

Αύξηση αποζημίωσης γιατρών ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε επείγουσα τροπολογία για αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ, αύξηση της τάξης του 30%.

«Είναι η πρώτη αύξηση μετά από 16 χρόνια και γίνεται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από εξοικονόμηση πόρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού.

Όπως είπε, η πλατφόρμα οδήγησε σε εξορθολογισμό των ραντεβού και εξάλειψη πληρωμών για ραντεβού που δεν πραγματοποιούνταν, επιτρέποντας την ανακατανομή των κονδυλίων.

ΕΣΥ: 5.000 προσλήψεις και κίνητρα στους γιατρούς για τα μικρά νησιά

Αναφερόμενος στις προσλήψεις στο ΕΣΥ, ο υπουργός δήλωσε ότι η Υγεία θα λάβει τη μερίδα του λέοντος το 2026, με περίπου 5.000 νέες προσλήψεις, κυρίως νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Νοσοκομείο Δράμας, λέγοντας ότι εντοπίστηκαν παθολόγοι για τη στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής.

Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε σημαντικά χρηματικά και στεγαστικά κίνητρα για γιατρούς στα 50 μικρότερα νησιά του Αιγαίου, με στόχο την επαρκή κάλυψη το καλοκαίρι.

«Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε τελείως διαφορετικό περιβάλλον στα νησιά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ήδη το 2025 υπήρξε αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 2024, γεγονός που –όπως είπε– αναγνωρίζεται και από την ΠΟΕΔΗΝ.

Για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», σημειώνοντας ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο και ότι δεν υπάρχει πλέον τραυματίας που να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Όπως ανέφερε, το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι περισσότεροι τραυματίες δεν αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, ενώ οι θάνατοι σημειώθηκαν σχεδόν ακαριαία.

Αναφερόμενος στο εργοστάσιο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι επρόκειτο για σύγχρονη και καλά οργανωμένη μονάδα, η οποία είχε περάσει ελέγχους και διέθετε επίπεδα ασφαλείας, απορρίπτοντας την εικόνα εγκαταλελειμμένου ή πρόχειρου χώρου.

