ΣΦΕΕ: Ισότητα, Πρόσβαση και Ποιότητα στο επίκεντρο της Εθνικής Πολιτικής για τον Καρκίνο

Η ένταξη και η αποζημίωση νέων ογκολογικών βιοδεικτών που στοχεύουν στην εξατομικευμένη θεραπεία αλλά και η ανάγκη για μια σταθερή, ολοκληρωμένη και ασθενοκεντρική εθνική στρατηγική για τον καρκίνο βρέθηκε στο επίκεντρο της 4ης Ετήσιας Συνάντησης για την Εθνική Πολιτική για τον Καρκίνο, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, των ασθενών, των ευρωπαϊκών θεσμών και της φαρμακοβιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ, που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σταθερός θεσμός διαλόγου για τη χάραξη εθνικής πολιτικής στον καρκίνο. Η σημασία της πρόσβασης στις νέες καινοτόμες θεραπείες από τις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και τα εμπόδια πρόσβασης των ογκολογικών ασθενών στις υπηρεσίες υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, επεσήμανε ότι η πολυεπίπεδη συμμετοχή στη συνάντηση επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων. Ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι η ογκολογία αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της φαρμακευτικής έρευνας διεθνώς, με περίπου το 30% των ερευνητικών προγραμμάτων να αφορά τον καρκίνο.

Μάλιστα ο κ. Παπαδημητρίου επισήμανε ότι ο χαμηλός προϋπολογισμός για το φάρμακο δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής της αποζημίωσης των νέων βιοδεικτών.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης τόνισε ότι η αυτή η ετήσια συνάντηση αποτελεί σημαντικό μηχανισμό ελέγχου της προόδου και θέσπισης νέων στόχων στην εθνική πολιτική για τον καρκίνο. «Με αυτό το διάλογο μπορούμε να ελέγχουμε πώς έχει προχωρήσει η συνεργασία μας ανά έτος, να βελτιώνουμε την πορεία μας και να διορθώνουμε τα προβλήματα» σημείωσε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι βιοδείκτες έχουν πλέον ενταχθεί στην αποζημίωση, με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό, ενώ αναφέρθηκε στο Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, αλλά και στα ψηφιακά ογκολογικά συμβούλια που επιτρέπουν σε ογκολόγους και επαγγελματίες υγείας να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, βελτιώνοντας την ογκολογική φροντίδα.

Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε, επίσης, ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας εντός του 2026, με τη σύσταση ομάδας εργασίας στο άμεσο διάστημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συζήτηση για τη δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας, με στόχο μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιολόγηση και ένταξη της καινοτομίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις νέες ογκολογικές υποδομές της χώρας, στη νέα μονάδα του Νοσοκομείου Παπανικολάου, στο Κέντρο Ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου «Σωτηρία» και στη νέα ογκολογική κλινική Λαμίας, ενώ υπογράμμισε ότι η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία συνδέεται με τη σημαντική αύξηση των ασθενών που λαμβάνουν θεραπείες υψηλού κόστους.

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ασθενών μετά τη διάγνωση. Υπογράμμισε ότι ο χρόνος αναμονής για την έναρξη της ακτινοθεραπείας έχει μειωθεί σημαντικά, χάρη στην ενίσχυση του εξοπλισμού και την αύξηση των διαθέσιμων μηχανημάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις στη χημειοθεραπεία ούτε στις χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ όλοι οι δείκτες παρακολουθούνται συστηματικά, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Βασίλης Χιώτης, συμμετείχαν οι κ.κ.: Κώστας Αθανασάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γιώργος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, Ελένη Κουρέα, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής, Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Παπανδρέου, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ (S&D), Άννα Παϊσίου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), Νίκη Τσούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Η.Δ.Υ.Κ.Α. Α.Ε., Εμμανουήλ Σαλούστρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Αμάντα Ψυρρή, Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Διευθύντρια της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Διαβάστε επίσης:

Η παχυσαρκία σχετίζεται με τουλάχιστον 13 διαφορετικούς τύπους καρκίνου: Ποιος είναι ο πιο συχνός – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ελληνική μελέτη: Ανεπαρκής η εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV – Έντονες ανισότητες στην πρόσβαση, πρώτη η Κρήτη, τελευταία τα νησιά του Β. Αιγαίου

Αφαίρεση θυρεοειδούς με μικρότερη τομή: Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών