ΣΦΕΕ: «Το 2026 απαιτεί συνυπευθυνότητα, θεσμικές λύσεις και επενδυτικά κίνητρα»

Στις σημαντικές διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, για την οικονομία, την κοινωνία και για το μέλλον του φαρμάκου στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΦΕΕ, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θεσμικοί φορείς και στελέχη της Υγείας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, παρουσίασε μια συνολική αποτίμηση της κατάστασης, τονίζοντας ότι οι διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση των ασθενών και τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής αγοράς.

Ο κ. Παπαδημητρίου επεσήμανε ότι την περίοδο 2019–2024 η δημόσια φαρμακευτική χρηματοδότηση αυξήθηκε μόλις κατά 3,65% ετησίως, ενώ η συνολική δαπάνη αυξήθηκε με ρυθμό 10,9%.

Το αποτέλεσμα ήταν η εκρηκτική άνοδος των υποχρεωτικών επιστροφών, που ενισχύθηκαν κατά 20% ετησίως.

Σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA, μόνο ένα στα πέντε νέα καινοτόμα φάρμακα φτάνει σήμερα στους Έλληνες ασθενείς, γεγονός που αποτυπώνει το βάθος του χρηματοδοτικού προβλήματος.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ακραία θέση στην Ευρώπη, με τις χαμηλότερες τιμές πρωτότυπων φαρμάκων και τις υψηλότερες υποχρεωτικές επιστροφές.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η φαρμακοβιομηχανία έχει συνεισφέρει μέσω clawback και rebates περισσότερα από το ίδιο το κράτος, μια κατάσταση που δεν συναντάται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπως επεσήμανε ο κ. Παπαδημητρίου.

Οι προτάσεις του ΣΦΕΕ

Οι προτάσεις του ΣΦΕΕ βασίζονται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες:

1.επαναπροσδιορισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης,

2.έλεγχο της συνταγογράφησης και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,

ενίσχυση των κινήτρων για επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη.

Οι δύο πρώτοι στρατηγικοί πυλώνες μπορούν να καλυφθούν με μία ενιαία, ουσιαστική παρέμβαση: τη θέσπιση ρήτρας συνυπευθυνότητας για την υπέρβαση της προκαθορισμένης φαρμακευτικής δαπάνης, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Κύπρος, το Βέλγιο, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ.

Μπαίνουν δυο νέα φίλτρα για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον ΣΦΕΕ και παρουσίασε δύο σημαντικά μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2026: Την πιλοτική εφαρμογή φίλτρων συνταγογράφησης τον Φεβρουάριο και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία τον Μάρτιο.

«Μέσα στον Φεβρουάριο, θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή των φίλτρων, όπου έχουμε βάλει τη δυνατότητα στο σύστημα να σταματά αυτόματα τη δυνατότητα των γιατρών να συνταγογραφεί φάρμακα που τα φίλτρα απαγορεύουν. Και μέσα στον Μάρτιο, μπαίνει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομεία και έτσι, θα μπορούμε να ελέγχουμε με απόλυτο τρόπο τη δαπάνη του φαρμάκου στα νοσοκομεία, όχι απολογιστικά όπως κάνουμε τώρα, αλλά σε πραγματικό χρόνο. Τα μέτρα που λαμβάνουμε για το 2026 είναι κεφαλαιώδους σημασίας, και αν πράγματι πετύχουν, θα έχουμε ένα καινούριο περιβάλλον», όπως τόνισε ο υπουργός.

Τα κόμματα

Ο Ιωάννης Τσίμαρης από το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής αναφέρθηκε στην «επικίνδυνη αποσύνδεση» της φαρμακευτικής πολιτικής από την πραγματικότητα, ζητώντας δεκαετή Εθνική Πολιτική για το Φάρμακο, με αναθεώρηση του συστήματος τιμολόγησης και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ τόνισε ότι το φάρμακο αποτελεί πολύτιμο αγαθό και ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει τις ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία.

Οι ασθενείς

Η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα, επεσήμανε ότι η φαρμακευτική πολιτική επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση, τη συνέχεια της θεραπείας και την οικονομική επιβάρυνση των ασθενών.

Η ίδια έθεσε ως προτεραιότητες τον εξορθολογισμό της δαπάνης, τη μείωση της συμμετοχής των ασθενών και τη διασφάλιση της πρόσβασης στην καινοτομία, με ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών στη διαμόρφωση πολιτικών.

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, από κοινού με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ.

