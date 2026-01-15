search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 18:15
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

15.01.2026 17:33

Εγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο Νοσοκομείο (Photos)

15.01.2026 17:33
egkainia

Τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Κοργιαλλένειο – Μπενάκειο Νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» εγκαινίασε σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το έργο αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το ΕΣΥ και για τους εκατοντάδες πολίτες που εξυπηρετούνται καθημερινά και τους 1200 ασθενείς που το επισκέπτονται σε κάθε εφημερία. Η αναβάθμιση των υποδομών, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό και τη δέσμευση του προσωπικού, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
νοσοκομείο υγεία ΤΕΠ Αθήνα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα, ο διοικητής του νοσοκομείου Αναστάσιος Καρανδρέας και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός. Σημαντική ήταν και παρουσία των συνδικαλιστών εκπροσώπων των εργαζομένων, η πρόεδρος του Σωματείου Βούλα Γεωργάκη και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Το έργο

Οι εργασίες ανακαίνισης, συνολικού ύψους 2.079.584,50 ευρώ, περιλαμβάνουν:

– πλήρη αναδιαμόρφωση των χώρων υποδοχής και διαλογής,

-νέα αίθουσα αναζωογόνησης,

-ενιαία εξεταστήρια,

– οφθαλμολογικό και ΩΡΛ ιατρείο,

-ειδικό ιατρείο,

-χώρο στάσης νοσηλευτών,

-σταθμό τραυματιοφορέων και αναμονής φορείων.

Το νέο ΤΕΠ σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες ενός νοσοκομείου που δέχεται καθημερινά μεγάλο όγκο περιστατικών.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την ημέρα «ημέρα χαράς για το νοσοκομείο και το ΕΣΥ», επισημαίνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση έργων που για δεκαετίες παρέμεναν σε εκκρεμότητα: « Το Κοργιαλένειο – Μπενάκειο είναι ένα ιστορικό νοσοκομείο με παράδοση εθελοντισμού και ανθρωπιάς» είπε ο υπουργός  και δεσμεύτηκε να συνεχίσει να εργάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών υγείας στα ΤΕΠ.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι αυτό το έργο αποτελεί «εμβληματικό παράδειγμα ορθής αξιοποίησης των πόρων» και εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο για ένα νέο ΕΣΥ, ψηφιακό, σύγχρονο και επικεντρωμένο στον ασθενή. Τόνισε ότι οι υποδομές του νοσοκομείου δεν είχαν ανακαινιστεί επί δεκαετίες και ότι η αναβάθμιση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την επείγουσα φροντίδα.

Η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Βούλα Γεωργάκη ευχαρίστησε το προσωπικό για την καθημερινή προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι το νοσοκομείο δέχεται περίπου 1.200 περιστατικά σε κάθε εφημερία.

Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι δίνουν πραγματική μάχη και ότι το νοσοκομείο αξίζει τη στήριξη και την αναγνώριση που του αναλογεί.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος χαιρέτισε το έργο, υπογραμμίζοντας ότι ο σύγχρονος εξοπλισμός και οι νέες υποδομές διευκολύνουν τη δουλειά του προσωπικού και τη φροντίδα των ασθενών. Επισήμανε ωστόσο την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας ότι απαιτούνται περισσότερα κίνητρα για την προσέλκυση υγειονομικών στο δημόσιο σύστημα.

