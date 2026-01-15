ΕΣΥ: Κλειστές 250 κλίνες ΜΕΘ και 400 χειρουργικές αίθουσες

Το lifting που γίνεται τα τελευταία χρόνια στις υγειονομικές δομές του ΕΣΥ είναι μεν απαραίτητο, ωστόσο από τον στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου που περιλαμβάνει την ανακαίνιση κτηρίων και τον σύγχρονο εξοπλισμό των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, λείπει η κινητήρια δύναμη για να λειτουργήσουν όλα τα παραπάνω προς όφελος των ασθενών: Το ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Πρόκειται για το βασικό θέμα σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τους υγειονομικούς τα τελευταία χρόνια.

Το υπουργείο Υγείας χαρακτηρίζει τους εκπροσώπους των εργαζομένων ως η «συμμορία της μιζέριας» την ώρα που σήμερα λειτουργούν μόνο 600 από τις 1.000 χειρουργικές αίθουσες και 850 από τις 1.100 κλίνες ΜΕΘ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ. Δηλαδή είναι κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού 250 κλίνες ΜΕΘ και 400 χειρουργικές αίθουσες!

Παράλληλα το ΕΣΥ «νοικιάζει» περίπου 170 κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα για να καλύψει τις ανάγκες του, παρ΄ ολο που «οι 250 κλίνες ΜΕΘ που είναι κλειστές στα νοσοκομεία είναι απαραίτητες για το σύστημα υγείας», όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος.

Την ίδια ώρα η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) απορρίπτει τις κατηγορίες περί «σαμποτάζ» των έργων ανακαίνισης να καταγγέλλει «κυβερνητική προπαγάνδα» στέλνοντας το μήνυμα ότι χωρίς προσωπικό οι νέες υποδομές δεν μπορούν να αποδώσουν προς όφελος των ασθενών.

Ειδικότερα, η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει ως «απαράδεκτη και ψευδεπίγραφη την κυβερνητική προπαγάνδα πως τάχα οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι υπόλοιποι υγειονομικοί… “σαμποτάρουν” τα έργα ανακαίνισης στα νοσοκομεία» και χαρακτηρίζουν τη στάση του υπουργού Υγείας «προκλητική»: «Αυτό που τονίζουμε -και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε- είναι η απαράδεκτη προχειρότητα στον σχεδιασμό, οι τεράστιες καθυστερήσεις προς όφελος των ιδιωτών μεγαλοεργολάβων και το ότι τα όποια νέα κτίρια ή ανακαινίσεις δε μπορούν να είναι από μέσα άδεια, με τους λιγοστούς εργαζόμενους εξαντλημένους», αναφέρει η ΕΙΝΑΠ και καταλήγει: «Αποτελεί πραγματικά πρόκληση η συμπεριφορά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου υγείας να συκοφαντούν χυδαία τους υγειονομικούς επειδή αγωνίζονται. Ο αγώνας γιαδημόσια -δωρεάν – ποιοτικήπερίθαλψη θα συνεχιστεί».

Οι ελλείψεις

Τα έργα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που υλοποιούνται στο ΕΣΥ για να αποδώσουν χρειάζονται εργαζόμενους αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσθέτει, διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και γίνονται σημαντικά έργα ανακαίνισης τμημάτων νοσοκομείων και κέντρων υγείας από πόρους του ταμείου ανάκαμψης. «Χέρια όμως μας λείπουν να τα δουλέψουμε προς όφελος των ασθενών» αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο το ΕΣΥ με τις συνθήκες εργασίας που προσφέρει και τους χαμηλούς μισθούς «έχει καταντήσει ο ανθρωποδιώκτης των επαγγελματιών υγείας».

«Το ποσοστό ασθενών που προσέρχονται στα επείγοντα και εξετάζονται χωρίς να χρήζουν εισαγωγής είναι από 75% έως 80%. Ο θεσμός του προσωπικού-οικογενειακού γιατρού στη χώρα μας ανύπαρκτος. Για άλλη μια φορά παταγώδης αποτυχία»,

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων των υγειονομικών όσο δεν διορθώνονται οι δύο βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή προσλήψεις προσωπικού στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης η ταλαιπωρία των ασθενών στα νοσοκομεία θα παραμένει παρά τα επικουρικά μέτρα που λαμβάνονται.

Οι ανακαινίσεις

Αναφορικά με τα έργα στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας ο κ. Γιαννάκος τονίζει μεταξύ άλλων ότι την ώρα που ανακαινίζονται οι υγειονομικές δομές της χώρας όπως οι πρόσφατα νέες χειρουργικές αίθουσες πχ στον Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιο Σάββα»: «Αδυνατούμε να λειτουργήσουμε τις υπάρχουσες επειδή δεν διαθέτουμε το απαραίτητο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Σήμερα είναι ανοιχτές 600 από τις 1.000 χειρουργικές αίθουσες και 850 από τις 1.100 κλίνες ΜΕΘ».

Τα δωρεάν χειρουργεία

Σχετικά με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία του Ταμείου Ανάκαμψης που μειώνουν τις λίστες αναμονής οι υγειονομικοί εκτιμούν ότι όταν ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα επανέλθουν οι πολύμηνες λίστες αναμονής και οι ασθενείς θα πληρώνουν από την τσέπη τους τα απογευματινά τακτικά χειρουργεία προκειμένου να κερδίσουν χρόνο, όπως ήδη γίνονται με τα επί πληρωμή προγραμματισμένα χειρουργεία μετά τις 15.00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ για να αποδώσουν τα σημαντικά έργα που γίνονται απαιτείται αύξηση των μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και προσλήψεις προσωπικού.

