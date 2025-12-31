ΠΟΕΔΗΝ: «Ελλείψεις πνευμονολόγων, αντιικών φαρμάκων καιασφυξία στα νοσοκομεία από τις ιογενείς λοιμώξεις»

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων γρίπης, covid-19, αναπνευστικούσυγκυτιακού ιού (RSV) και όλων των άλλων εποχιακών λοιμώξεων σε συνδυασμό με την έλλειψη αντιιικών φαρμάκων αλλά και πνευμονολόγων, παθολόγων κυρίως στα περιφερειακά νοσοκομεία, έχει προκαλέσει μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση στη δημόσια υγεία τις τελευταίες δυο εβδομάδες.

Ήδη τα νοσοκομεία της χώρας δέχονται μεγάλη πίεση – όπως πάντα τέτοια εποχή- λόγω της σημαντικής αύξησης των περιστατικών των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού. Ωστόσο η πίεση αφορά τις προσελεύσεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων που εφημερεύουν και όχι με τις νοσηλείες στις κλινικές. «Παρά την έντονη κινητικότητα στα επείγοντα, οι νοσηλείες παραμένουν σε διαχειρίσιμα επίπεδα, αντίστοιχα με τα περσινά» όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, στα μεγάλα νοσοκομεία εξετάζονται καθημερινά πάνω από 100 ασθενείς με συμπτώματα γρίπης, ωστόσο λιγότεροι από 10 τελικά χρειάζονται εισαγωγή καθώς η συντριπτική πλειονότητα λαμβάνει οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή και επιστρέφει στο σπίτι της.

Στα νοσοκομεία της Αττικής νοσηλεύονται συνολικά 10 έως 20 ασθενείς με γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις.

Ελλείψεις Παθολόγων και Πνευμονολόγων στα περιφερειακά νοσοκομεία

Παράλληλα ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στα περιφερειακά νοσοκομεία. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ στο Νοσοκομείο Άρτας καταγράφηκαν σοβαρές ελλείψεις σε πνευμονολόγους και παθολόγους. Παρά το γεγονός ότι προσέρχονται καθημερινά περίπου 30 ασθενείς με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, εισάγονται τέσσερις- πέντε, ενώ οι δύο εναπομείναντες πνευμονολόγοι προειδοποιούν για επικείμενη αύξηση των περιστατικών, κυρίως σε ηλικιωμένους.

Μάλιστα με επίσημα έγγραφά τους ζητούν άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό. «Τα περιφερειακά νοσοκομεία εμφανίζουν σοβαρές ελλείψεις παθολόγων και πνευμονολόγων με αποτέλεσμα να διακομίζουν πολλά περιστατικά προς τα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου με αποτέλεσμα η διαχείριση των ασθενών στα νοσοκομεία αυτά να είναι πραγματικός Γολγοθάς με νοσηλείες σε ράντζα, φορεία ή σε χειρουργικές κλινικές με υψηλό δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων», επισημαίνει ο κ. Γιαννάκος. Η μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών στα επείγοντα αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη επαρκούς πρωτοβάθμιας φροντίδας.

«Τα Κέντρα Υγείας αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αδυνατούν να συγκρατήσουν τα περιστατικά, ενώ η διαχρονική απουσία δωρεάν οικογενειακού γιατρού οδηγεί τους πολίτες σχεδόν αποκλειστικά στα νοσοκομεία. Το αποτέλεσμα είναι η συμφόρηση των ΤΕΠ για περιστατικά που δεν απαιτούν νοσηλεία».

Ελλείψεις αντιικών φαρμάκων

Την ίδια στιγμή, αναδεικνύεται σοβαρό ζήτημα με την επάρκεια αντιιικών φαρμάκων. Ορισμένα νοσοκομεία εμφανίζουν ελλείψεις, καθώς «η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) έκλεισε την πλατφόρμα παραγγελιών για τα νοσοκομεία σε όλα τα φάρμακα από 19 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου. Η αυξημένη κατανάλωση, οι περιορισμένοι αποθηκευτικοί χώροι και η ετήσια απογραφή οδήγησαν κάποια φαρμακεία νοσοκομείων να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους, με αποτέλεσμα να αναζητούν αντιϊκά φάρμακα από όμορα νοσοκομεία» τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Παράλληλα εκφράζει έντονη ανησυχία και ζητά να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα παραγγελιών, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να αποφευχθούν προβλήματα στη φροντίδα των ασθενών. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ότι η κορύφωση της γρίπης βρίσκεται μπροστά μας.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ούτε εφησυχασμός. Συνιστούν αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, συχνό πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας όπου απαιτείται, εμβολιασμό, αποφυγή συγχρωτισμού και ιδιαίτερη προσοχή στις επαφές με ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες όταν υπάρχουν συμπτώματα γρίπης. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι η πίεση στο ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας ενδέχεται να ενταθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες.

